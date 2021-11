Sokol Písek Sršni - Slavoj BK Litoměřice 94:66 (23:15, 43:31, 73:50). Body domácích: M. Svoboda 29, P. Šlechta 18, V. Sýkora 16, , L. Mikolášek 12, J. Šrý 7, M. Mach a K. Pytelka 6. TH: 18/23. Trojky: 10/34.

První vzájemné utkání vyhráli basketbalisté Litoměřic 88:75 a navíc byli i jediným přemožitelem největšího favorita soutěže Slavie Praha. "My jsme kvůli odloženému utkání s Plzní měli od prvoligových utkání čtrnáct dní pauzu, ve středu 17. listopadu jsme si jen s přehledem poradili ve druhém kole Českého poháru s druholigovým týmem z pražských Kbel v poměru 103:58, a to jsme nastoupili bez čtveřice Svoboda M., Svoboda J., Sýkora a Pavel Englický, který ale nebyl bohužel k dispozici ani na utkání s Litoměřicemi. Uvidíme, co ukáže magnetická rezonance a jak bude jeho zranění vážné," uvedl písecký trenér Jan Čech.

Velké absence však hlásil i tým ze severu, kterému kvůli povinnostem v KNBL v dresu Ústí nad Labem chybělo duo Karlovský a Haiblík, dlouhodobě zranění Šotnar a Maděra a kvůli drobnému zranění i ústřední rozehrávač Dvořáček. "Hosté sice přijeli s dlouhou sérií vítězství, nicméně kvůli mnohačetným absencím neměli v Písku příliš co ztratit. Nabuzení Sršni tak měli ideální příležitost ukončit po Chomutovu i další vítěznou sérii. Bohužel zkušení hosté dokázali v úvodu utkání využít taktických chyb v naší obraně, čímž nás hned v úvodu výrazně přibrzdili. Tentokrát si myslím, že i přes řadu chyb v obraně to byl náš nejmenší problém. Nejvíce nám chyběla lehkost na útočné polovině, kdy jsme špatně vyhodnocovali situace a brali si velmi těžké střely. Když jsme naopak správně zahráli připravený útok, byly z toho naprosto volné pozice, které bohužel naši klíčoví hráči neproměňovali. Naše klíčová trojice střelců Svoboda, Šlechta, Sýkora sice zaznamenala 64 bodů, bohužel jejich úspěšnost střelby z pole byla pod 40%. I tak to byli domácí, kdo celé utkání vyvíjel tlak na soupeře a postupně bod po bodu navyšoval náskok. Díky konečnému výsledku 94:66 mohli výborní diváci spustit vysoký jalovec a hráči si užít zaslouženou děkovačku," doplnil k duelu trenér Čech.

"Co na to říct, porazili jsme neporaženého, stoupáme tabulkou, v hale panovala skvělá atmosféra a diváci si utkání užili, jak se sluší a patří, takže skvělý večer. Když to budu hodnotit pohledem trenéra, sestava soupeře, která sice měla zkušeností z nejvyšší soutěže na rozdávání, například duo Ježek - Grunt ještě loni patřilo k základním stavebním kamenům Válečníků z Děčína, samozřejmě budila respekt. Zároveň však také čítala absence šesti hráčů základní rotace, na což nesmíme zapomínat. My jsme se před utkáním dostali do situace, že jen výhra by byla asi zklamáním a celou dobu jsem měl v hlavě skóre -13 z prvního vzájemného duelu. Hráče jsem proto 40 minut nutil jezdit, abychom vyhráli větším rozdílem a měli tak s Litoměřicemi lepší vzájemné skóre, které v konečném důsledku může mít významný vliv. To se naštěstí povedlo, i když jsme to neměli tak pod kontrolou, jak ukazuje konečný výsledek, ale i přes to jsem nesmírně rád! I když kluci předvedli spíše průměrný výkon, diváci byli naším šestým hráčem a byli to oni, kdo nám dával sílu nevypustit ani minutu utkání," shrnul své pocity z utkání trenér Čech a doplnil: "Je třeba ale pokračovat v započaté práci a hned ve středu 24. listopadu od 19 hodin nás čeká dohrávka s plzeňskou Lokomotivou a v neděli 29. listopadu pak opět doma přivítáme Sokol Pražský v čele s bývalým reprezentačním trenérem Budínským. Teď jsme to naopak my, kdo drží v první lize pětizápasovou vítěznou sérii a bylo by nesmírně cenné toto číslo navýšit! Proto prosím všechny diváky, přijďte nám opět pomoci tohoto cíle dosáhnout, s Vámi v zádech jsme daleko silnější!"