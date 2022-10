Ve čtvrtém kole 1. ligy mužů Sršni tentokrát nenechali nikoho na pochybách, že chtějí letos zabojovat o ty nejvyšší mety. "V utkání s týmem GBA Pelhřimov, který tvoří převážně zahraniční talentování hráči, držel náš tým otěže zápasu pevně v rukách od začátku do konce. Ač tentokrát utkání chybělo napětí, neboť o vítězi bylo celkem jasno již po pár minutách, potěšili Sršni početné publikum mnoha pěknými akcemi a také tím, že se nepřizpůsobili odevzdanému soupeři a drželi tempo až do posledního hvizdu rozhodčích," shrnu utkání předseda píseckého klubu Miroslav Janovský.

Písečtí Sršni pocuchali Sojkám peří a vyhráli v první lize o 72 bodů

Spokojen s výkonem hráčů byl i trenér Jan Čech. "Asi se nemá cenu příliš vyjadřovat ke kvalitě hry, nicméně chci poděkovat hráčům za přístup k utkání. Utkání jako tato nám příliš dát nemohou, alespoň jsme ho ale odehráli v nějakém tempu a diváky pobavili několika pohlednými akcemi. Opět mě to vede k zamyšlení, zda má smysl mít druhou nejvyšší soutěž o dvaceti týmech, ale to je bohužel boj s větrnými mlýny. Závěrem to shrnu asi takto, máme výhru, nikomu se nic nestalo a děkuji divákům, že vydrželi až do konce," uvedl.

"V příštím kole nastoupíme v neděli 16. října od 17 hodin v Chomutově a našim cílem nemůže být nic jiného než přidat další dílek do vítězné série. Utkání můžete sledovat na platformě tvcom.cz," vzkazuje fanouškům Miroslav Janovský a dodává: "Pokud byste se přes víkend chtěli bavit pěkným basketbalem i naživo v naší aréně, zvu Vás na utkání Extraligy juniorů U19. Tyto zápasy bývají mnohdy velmi atraktivní - plné rychlosti, agresivity a bojovnosti."

Extraligová devatenáctka Sršňu v sobotu od 16 hodin hostí Tygry Praha a v neděli od 9.30 hodin Lokomotivu Plzeň.