Ve stejném termínu se měl na jihu Čech jet světový šampionát v sajdkárkrosu. Ten byl ale kompletně zrušen. Národní šampionát by však měl být téměř adekvátní náhradou. Účast totiž přislíbili třeba úřadující mistři světa nizozemsko – francouzská posádka Etienne Bax a Nicolas Musset či desetinásobný mistr světa Nizozemec Daniel Willemsen.

„Mistrovství světa samozřejmě nahradit nejde, ale podívaná to bude velká. Na poměry našeho mistrovství mimořádná. Bude se na co dívat,“ zve fanoušky motoristického sportu hlavní organizátor závodu Jaroslav Kalný. „Mělo by být i dobré počasí,“ přeje si.

Trať by měla být podobná jako při motokrosových závodech. „Jenom trošku upravíme lavice. Zásadnější změny na trati chystáme až na zimu,“ informuje.

Kromě hlavního závodu se pojede také na dětské trati vložený motokrosový závod pro mládežnické kategorie 50 a 65 ccm.

Tréninky začínají v Jiníně v sobotu v 7.45, start hlavního závodu je ve 13 hodin.