Písek - Jeden z nejtradičnějších českých běhů, který se blíží k jubilejní stovce, si připíše další čárku do kolonky absolvovaných ročníků.

Souboj o stupně vítězů během loňského ročníku hlavního závodu. | Foto: Deník / Petr Brůha

V sobotu 21. října se opět sejdou závodů chtiví běžci, aby se vydali po cestách lesoparku Amerika. Startovat se bude před Interhotelem Amerika. Na atraktivní trať se krátce před devátou hodinou nejprve vydají vyznavači nordic walkingu a vrchol přijde v pravé poledne, kdy mezi stromy vyběhnou muži. Roli hlasatele, který bude celým programem provázet a neodpustí si řadu vtípků, opět přijal pražský herec Pavel Nový.

Program závodů:

8:50 nordic walking

9:00 žákyně přípravka

9:05 žáci přípravka

9:10 žákyně nejmladší

9:15 žáci nejmladší

9:25 žákyně mladší I.

9:30 žákyně mladší II.

9:35 žáci mladší I.

9:45 žáci mladší II.

9:55 žákyně starší

10:05 dívky (předškolní)

10:10 chlapci (předškolní)

10:25 žáci starší

10:40 dorostenky a juniorky

10:55 dorostenci a junioři

11:05 ženy 20 – 34 let, 35 – 44 let, 45 – 54 let a 55 let a starší

11:35 muži mílaři 20 let a starší

12:00 muži – hlavní závod, muži 40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let, 70 – 79 let, 80 let a starší