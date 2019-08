Přihlásit se můžete i vy

Hlásit se můžete do kategorií Dospělí a Mládež do 15 let, vše na tel. 731439613, či e-mail streetball@koci.eu. Soutěžit se bude i v individuálních soutěžích Smečař a Trojkař.

Atraktivní streetballová podívané startuje v sobotu v 10.30 hodin. Akce se koná pod záštitou starostky města Písek Mgr. Evy Vanžurové.