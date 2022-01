Rodák z Jindřichova Hradce měl v prvním kole jako nasazený hráč číslo dvě volno, ve druhém s přehledem vyřadil třetiligového Ladislava Dobiáše ze Soběslavi 4:0 a stejně tak bez ztráty setu i ve čtvrtfinále druholigového Lukáše Heinzla z Vodňan.

První vážnější komplikace nastala v semifinále, kde narazil na domácího Filipa Kortuse. Ten do utkání vstupoval povzbuzen čtvrtfinálovou výhrou nad rakouským legionářem Janem Duspivou.

V dramatické sedmisetové řežbě vedl domácí hráč v rozhodující sedmé sadě 5:1 a 8:5. Korbel pak ale předvedl velký obrat a vyhrál 11:8. „To jsem utekl hrobníkovi z lopaty. Nebyl jsem lepší a celý zápas jsem tahal za kratší konec,“ připustil.

Úvodní dva sety vyhrál lídr druholigové Studené. „Náskok jsem ale prohospodařil a Filip byl na koni. Konec už byl vabank. Za stavu 5:8 jsem si vzal oddechový čas, povedlo se mi vyrovnat a pak jsem při dvou příjmech zavřel oči a zkusil to buď, a nebo. Dvakrát to vyšlo a měl jsem i pořádný kus štěstí. Semifinále byl určitě nejtěžší zápas,“ uznává.

Ve finále to měl proti Filipovu staršímu bratrovi Pavlovi o poznání snadnější a zvítězil bez ztráty setu. Jeho soupeř přitom v semifinále vyprovodil rovněž 4:0 nasazeného hráče číslo jedna Michala Vávru. „Výsledkově to tak možná vypadalo, ale s Pavlem to nikdy není lehké. I když musím říct, že herně mi Pavel sedí o hodně víc než Filip. Když mu dobře přijmu servis, tak ve hře už jsem ho potom přehrával. Ale jednoduché to rozhodně nebylo. O každý míč jsem musel bojovat,“ ujistí. „Neztratit koncentraci a hrát až do konce.“

Svůj první titul získal Korbel před dvěma roky ve Vyšším Brodu. „Obou titulů si velice vážím. Turnaj je zase něco jiného než ligová soutěž. Rád se vždycky zúčastním. Je to pro mě příjemné zpestření sezony. Řekl bych, že jihočeský přebor má opravdu vysokou úroveň,“ ocenil.

Krajskými přeborníky se na Pedagogu stali Filip Korbel a Aneta Dubravcová

Vítězstvím na krajském přeboru si Korbel zajistil vstupenku na mistrovství republiky, které se letos uskuteční v Kutné Hoře. „Na mistrovství jsem nebyl už řadu let. Ještě uvidím, ale přemýšlím, že bych se letos vypravil,“ uvažuje o účasti na elitním domácím turnaji.

S letošní sezonou zatím může být spokojen. Kromě titulu krajského přeborníka se daří i jeho Studené. Ve skupině B druhé ligy je zatím pátá, on sám je s úspěšností 92 procent druhým nejlepším hráčem celé soutěže. „Hlavně doma jsme hodně silní, tam málokdy prohráváme,“ usměje se. „Venku jsme prohospodařili několik zápasů. Hlavně v Havířově, kde jsme vedli 8:3, ale nakonec prohráli 8:10. Především však máme skvělou partu a jsem rád, že se nám takhle daří.“

Ve Studené je Filip Korbel absolutně spokojen a nereaguje na nabídky z vyšší soutěže ani ze zahraničí. „Ve Studené jsem spokojen na sto deset procent a zatím vůbec nepřemýšlím o tom, že bych měl odcházet jinam. Dokud to tam bude takhle fungovat, tak nemám důvod ke změně,“ zdůrazní.