Minulý víkend měly Jihočešky volno, které využily k důkladné přípravě na rozhodující fázi. Pro záchranu chtějí udělat maximum, trenérka Kateřina Keclíková však ví, že tolik potřebné body budou na hřišti týmu ze severu Čech získávat Písečanky těžko. "Do zápasu půjdeme s odhodláním. Všichni ale víme, že Most je nejlepším českým celkem. Vyhrát bude těžké, ale půjdeme to zkusit," říká trenérka.