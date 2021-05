V plné parádě na kolo. A pojede i nejlepší česká Martina

Cyklistické závody budou. A to v plné parádě. V Jihočeském kraji hned teď o víkendu. „Po sobotních Táborských okruzích zavedeme cyklisty do severovýchodní části Jihočeského kraje, představíme jim Mladovožicko,“ říká předseda cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky Petr Balogh a jedním dechem doplňuje: „V okolí jsou nádherné kopce, blízko sjezdovky, je to krásná část našeho kraje, a hlavně přijede velmi silná konkurence.“

Cyklistické závody na jihu Čech pořádají Táborští | Foto: Deník/ Kamil Jáša

Velký cyklistický svátek se odehraje přímo na silnicích Jihočeského kraje vlastně v obou dnech. Sobota nabídne už tradiční boje v táborském sportovním areálu Komora. A neděle? V Mladé Vožici a jejím okolí se pojede ČP v silniční cyklistice pro kategorie mužů, žen, juniorů, juniorek, kadetů a kadetek. „Okruh je velmi profilově náročný a na závodníky čeká spousta nastoupaných kilometrů.“ Dojezd a cíl je v Mladé Vožici. Nejprestižnější závod mužů začne ve 13.45. „Muži absolvují 158 kilometrů,“ popisuje trenér ČEZ CT Tábor Michal Bednář. Celý program začne už dopoledne. V 8.30 odstartují kadeti. „Motivace je obrovská, je to doma a místní terény máme dokonale najeté. Mé ambice jsou poměrně neskromné zejména v kategorii juniorů, kde máme velmi silné družstvo s jedničkou Matyášem Fialou a tam bychom chtěli v závodě zvítězit,“ říká odvážně trenér Michal Bednář. „Ani v kadetech nemáme špatné závodníky, tak uvidíme jak silní budou oproti konkurenci. Pro naše muže to ovšem bude nesmírně těžké, protože ti jsou zatím bez závodů a závody v Mladé Vožici jsou pro ně první.“ Ve startovní listině pro neděli je 200 cyklistů. „Očekáváme velmi silnou konkurenci, zajímavý sportovní souboj, na těžké trati pojede každý sám sebe.“ Na startu nebude chybět ani Martina Sáblíková.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu