Nejlepší jihočeský paddleboardový klub HUDY SUP České Budějovice trénuje přímo v centru města. Ve staré loděnici, která ale brzy změní kabát. Na novou se těší závodníci i trenéři. I Věra Pourová: „To se tedy moc těšíme,“ přikyvuje s milým úsměvem na tváři. „Protože každý rok k nám přijdou nové děti, noví adepti na závodní paddleboarding a je to vlastně takový fenomén, kdy spojení toho sportu zároveň se zábavou mi přijde jako báječná věc. Ten aloha spirit je v tomhle sportu úplně úžasný a my to dětem chceme předávat.“