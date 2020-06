Nad atletickým oválem se však v době zahajovacích prvních disciplin protrhla mračna a na závodiště dopadalo velké množství vody. Pořadatel z těchto důvodů závody přerušil a posunul jednotlivé disciplíny s časovou úpravou v programu. A tak se stalo, že přebor mužů na 5 km byl posunut o půl hodiny. Do té doby se počasí trochu umoudřilo a tak přesně v 11 hod., za mírného deště, se na start přebornického závodu postavilo celkem 17 běžců - mezi nimi také sedm juniorů.

Samotný závod měl, podle dosažených osobních časů, velkého favorita v podobě píseckého vytrvalce Jiřího Csirika. Spolufavoritem měl být i Jan Flašar z SK Čtyři Dvory ČB. O bronz se měli poprat chyšecký Kohout, písecký Jakub Budil a domácí závodník Filip Michálek, tedy trojice výborných juniorů. Výborný vytrvalec Josef Soukup být v přeboru hodnocen nemohl. Je členem SK Studenec, který není v Jihočeském kraji. Na další pořadí měli aspirovat písecký Alois Kuna a chyšecký Patrik Bouška, ale překvapit mohli i další běžci. Chyšecký Bouška ještě v pátek 12. června skládal maturitní zkoušku, kterou úspěšně zvládl.

Po startovním výstřelu se na čele závodu vytvořila šestičlenná skupina Csirik, Soukup, Michálek, Kohout, Budil, Flašar, Moučka, s mírnou ztrátou běžel Bouška a za ním Kuna. Velmi početnou skupinu pak táhl Fuka. Vedoucí šestičlenná skupina udávala tempo závodu především díky Csirikovi. Na dalších místech se nic neměnilo. Po polovině závodu se však průběh závodu začal dramatizovat. Vpředu si formovala vedoucí čtyřka Csirik, Michálek, Budil, Kohout. Ostatní nasazenému tempu nestačili a propadali se v pořadí. Zhruba čtyři kola před koncem už vpředu běžela trojice Csirik, Michálek a Kouhout. Bylo jasné, že velkým favoritem pro závěr je vysoký Csirik, který díky svému dlouhému kroku měl velkou výhodu před dvojicí menších běžců. Dvě kola před cílem se do čela na chvilku dostal Kohout, ale Csirik si své vedení vzápětí vzal zpět. Do závěrečného kola běžel na čele písecký běžec, za ním chyšecký a pak novovčelnický atlet. V tomto pořadí vbíhali běžci i do cílové rovinky. Své vítězství uhájil písecký Jiří Csirik, který cílem proběhl v čase 16:01,51 min. O druhé místo svedli souboj Kohout s Michálkem. V cíli byl spokojenější atlet TJ Nové Včelnice, který byl ve spurtu rychlejší a zaběhl čas 16:05,33 min. Chyšecký Ondřej Kohout získal skvělé třetí místo jako druhý junior a časem 16:06,34 min. se v letošních průběžných republikových tabulkách juniorů vyhoupl na vynikající čtvrté místo v ČR za Michálka a v kraji je druhý rovněž za Michálkem.

Druhý chyšecký junior, Patrik Bouška, se v cíli prezentoval časem 18:30,58 min. a v krajském přeboru skončil osmý jako pátý junior. V krajských tabulkách je rovněž pátý.

Autor: Josef Fuka