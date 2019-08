Fanoušci dostihového sportu se mohou těšit na sedm závodů. Pět bude rovinných a dva překážkové. K vidění bude také oblíbený dostih poníků.

Hlavním závodem bude tradiční Velká cena Netolic, steeplechase na 4100 metrů o osmdesát tisíc korun. Na start se postaví šest koní. „Původně byli ve startovní listině jenom čtyři, ale dva se ještě dohlásili,“ informuje hlavní organizátor mítinku Karel Kučera.

Největším favoritem bude devítiletý valach britského původu Mister Westminster ze stáje nejslavnější postavy našich překážkových dostihů Josefa Váni. Do jeho sedla se posadí předloňský vítěz Velké pardubické žokej Jan Kratochvíl.

Chybět nebude ani žokej Marek Stromský, kterému triumf v našem nejslavnějším dostihu stále o kousek uniká. V Netolicích povede klisnu Dajuku.

Slušně obsazené budou i další dostihy. „Problém je, že ve stejném termínu se běží dostihy v Polsku a Itálii. Tam míří naši nejlepší, protože je to tam za úplně jiné peníze. S těmi se jako provinční závodiště nemůžeme měřit,“ posteskne si.

Z rovinových jezdců ale přijede úspěšný žokej Radek Koplík a také kompletní ženská špička na čele s žokejkami Vendulou Korečkovou a Zuzanou Vokálkovou. Své koně přivezou naši nejlepší trenéři Váňa, Chaloupka, Holčák nebo Petrlík.

O den dříve se jede kvalifikace na Velkou pardubickou. Ta však Kučerovi nevadí. „Ta nám nesebere koně ani jezdce. To jsou profíci, kteří mohou jezdit každý den,“ tvrdí. „Ale celkově koní ubývá. Špička je úzká a jezdí na závody hlavně do zahraničí.“

Uspořádat provinční dostihy (dlouhé roky jediné na jihu Čech) není legrace. „Každý rok si říkám, že to dělám naposledy, ale pak mi to přece jen nedá,“ usměje se.

Rozpočet závodu činí sedm set tisíc korun. „Snažíme se náklady co nejvíce snižovat, protože v dnešní době není lehké peníze sehnat. Dostihy můžeme uspořádat jenom díky pomoci města Netolice a přátel, kteří mi finančně pomohli. Dráha je připravená, měly by to být hezké závody,“ láká do Netolic příznivce dostihového sportu.