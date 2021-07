Naposledy o tituly bojovali dorostenci na kurtech LTC České Budějovice, a mladší žactvo, které se sjelo do Písku. Znovu se potvrdilo, že zájem mládeže o závodní tenis v Jihočeském kraji roste. V pavouku pro 32 hrajících bylo v dorostu vždy plno a mezi mladšími žáky také. Jen mladších žákyň bylo méně.

V dorostu vynikli Mach a Natálie Rainke

Dorostencům vládl první nasazený Jan Mach. Ve čtyřech utkáních k postupu do finále ztratil sedm her. Ve finále narazil na Radka Kneyse, který se probil do závěrečného zápasu dvouhry ze sedmého místa v pavouku. Ani on soupeřům do té doby nedaroval set. Celkově se v turnaji potvrdila dominance LTC České Budějovice, který měl v semifinále ještě Dominika Mojžíše a celkem do turnaje nasadil 10 hráčů. „Dorostenci u nás v klubu představují slušnou skupinu a činí se,“ poznamenal ředitel turnaje a trenér LTC České Budějovice Jiří Linha.

V kategorii dorostenek byla výrazně nejlepší Natálie Rainke. V prvních třech kolech ztratila pouze osm her. Pak jí vzdorovala trojka Adriana Svobodová. Šárka Caisová byla čtvrtou nasazenou. Do semifinále neztratila set. V semifinálovém souboji se sedmou nejlepší do pavouka Lucií Soukupovou měla lepší pozici. Starší žákyně Soukupová už předtím ve čtvrtfinále odehrála třísetový zápas s druhou nasazenou Adélou Vavříkovou.

Nadějemi jsou Fencl i Mojžíšová

Favorité v kategorii mladšího žactva vítězili, žádný z nich vyloženě nezklamal. Mezi mladšími žáky ukazoval Tomáš Fencl, že je právem nasazený jako jednička. Soupeřům celkem ve čtyřech utkáních přepustil čtyři hry. A v pěti setech jim nadělil kanára. Příjemně překvapil hlavně domácí fanoušky písecký Jindřich Hašek, který nebyl nasazený a do dvouhry dle dosavadních výsledků nastupoval jako patnáctý nejlepší hráč. I on naděloval kanáry a do finále neztratil ani set.

Tenisové talenty na jihu ČechZdroj: archiv Deníku

Suverénní byla také mladší žákyně Vendula Mojžíšová, která soupeřkám ve čtyřech zápasech dovolila uhrát celkem sedm her. Dařilo se jí i ve čtyřhře.

Výsledky - dorostenci, čtvrtfinále: Mach - P. Mojžíš 6:1, 6:2, D. Mojžíš (všichni LTC České Budějovice) - Pimpara 7:6, 6:2, Minárik (oba Český Krumlov) - Křížek (Třeboň) 6:0, 6:2, Kneys (LTC České Budějovice) - Fáček (LTC Tábor) 6:3, 6:3, semifinále: Mach - D. Mojžíš 6:0, 6:3, Kneys - Minárik 6:1, 7:6, finále: Mach - Kneys 6:4, 6:0, čtyřhra, semifinále: Mach, Kneys - D. a P. Mojžíšovi 6:3, 6:2, Minárik, Křížek - Fáček, Müller (LTC České Budějovice) 6:1, 6:3, finále: Minárik, Křížek - Mach, Kneys 6:3, 5:7, 1:0.

Dorostenky - čtvrtfinále: N. Rainke (Trhové Sviny) - Jílková (Veselí Nad Lužnicí) 6:2, 6:1, Svobodová (Pelhřimov) - Hrádková 7:6, 6:2, Caisová (obě LTC České Budějovice) - Bezdíčková (LTC Tábor) 6:4, 6:3, Soukupová (TK Písek) - Vavříková (LTC České Budějovice) 3:6, 6:3, 7:5, semifinále: N. Rainke - Svobodová 6:3, 7:6, Caisová - Soukupová 7:6, 1:6, 6:3, finále: N. Rainke - Caisová 6:2, 6:2, čtyřhra - semifinále: N. Rainke, Vavříková - Svobodová, Grubauerová (Humpolec) 6:1, 6:1, Hrádková, Caisová - Marešová, Vokřínková (obě Pelhřimov) 6:0, 6:0, finále: N. Rainke, Vavříková - Hrádková, Caisová 7:5, 6:4.

Mladší žáci - semifinále: Fencl (LTC České Budějovice) - Marek (Kaplice) 6:0, 6:0, Hašek (TK Písek) - Nguyen (LTC Tábor) 7:5, 7:6, finále: Fencl - Hašek 6:0, 6:1, čtyřhra - finále: Fencl, Bohoněk (Třeboň) - Marek, Nguyen 6:4, 6:3.

Mladší žákyně - semifinále: Mojžíšová (LTC České Budějovice) - Makovcová (Kaplice) 6:1, 6:0, Homolková (Pelhřimov) - Fáčková (LTC Tábor) 6:3, 6:3, finále: Mojžíšová - Homolková 6:3, 6:2, čtyřhra, finále: Fáčková, Mojžíšová - Homolková, Vlková (Pelhřimov) 6:4, 6:4. (jts)