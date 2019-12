Start a cíl jednotlivých tratí dle věkových kategoriích byl vždy u sportovní haly. Zkušený, pořadatelský tým pod vedením zakladatele tohoto běhu Jana Račana se této akce zhostil na jedničku. Závod se uskutečnil na blátivých tratích a v průběhu dopoledne se několikrát z nebe snášel na závodníky i drobný déšť. Postupně se tak tratě stávaly velmi těžké a hlavní závod mužů na 8 800 m byl opravdovou zkouškou každého běžce a jeho morálních vlastností. Ženy a veteránské kategorie běžely trať 4 400 m.

Jubilejního ročníku se opět zúčastnili atleti chyšeckého oddílu a atletického školního kroužku ZŠ a Dětském domově Přestavlky při TJ Chyšky. Čimelický závod byl pro mladé členy z atletického kroužku, po třebíčské Republikové soutěži ČASPV v atletickém víceboji, jindřichohradeckém "Jindřicháči" ve víceboji, veselském přespolním běhu "Běhu kolem Lužnice" a větrovské přespolní "Stříbrné stezce", již pátým závodem v letošním roce. Jedna z přítomných trenérek tohoto kroužku Marie Fuková se po čimelickém závodě mohla i radovat z devíti medailových umístění svých svěřenců. Zlaté medaile vybojovali: mladší žákyně Natálie Oláhová v běhu na 800 m, Sandra Plachetková na 400 m v kategorii přípravka III a Oliver Miker na 400 m v kategorii přípravka II. Stříbro si na krk pověsili starší žák Martin Ikra v běhu na 1 400 m a Kristian Kotlár na čtyřstovce v kategorii přípravka II. Třetí místa pak vybojovali starší žák Gabriel Szomszi v běhu na 1 400 m, Andrea Oláhová v běhu na 400 m v kategorii přípravka III, Eliška Hronová na 400 m v kategorii přípravka II a předškolačka Natálie Oravková na 100 m v běhu o "Čimelického kapříka, kterého tak svým třetím místem vybojovala, když pořadatel odměnil kapříkem první tři chlapce a první tři dívky v předškolní kategorii.

V kategoriích mladších žáků, starších žáků, juniorů, mužů a žen se závodu zúčastnili i členové chyšeckého atletického oddílu.

V mladších žácích doběhl v běhu na 1 000 m Adrian Sivák čtvrtý v čase 6:53 min., ve starších žácích na 1 400 m Vojtěch Synek vyhrál časem 7:05 min.

Na juniorské trati 2000 m dlouhé startovali Ondřej Kohout a Patrik Bouška, když jejich vzájemný souboj o prvenství byl ozdobou této kategorie. Ihned po výstřelu startéra Jana Račana šel do čela závodu Patrik a jako klíště se ho držel Ondřej. Bouška však v nasazeném tempu nepolevoval a hlídal si patřičný odstup od Kohouta, jehož výkon v závodě, po dlouhodobém zranění zad, byl obdivuhodný. Jak řekl po závodě Kohout:"Záda už nebolela", a hned se ptal po termínu dalšího závodu. Ondřej v čimelickém závodě doběhl druhý v čase 8:16 min. Spokojený v cíli byl i Bouška, který si závod v těžkém a blátivém terénu pochvaloval, vyhrál v čase 8:12 min., a hned prohlásil:"Jdu se přihlásit i do hlavního závodu mužů na 8 800 m a pojmu ho jako obrovskou zkušenost s předními vytrvalci, kteří zde startují. Snad nebudu poslední." A jak řekl, tak udělal. Postavil se na startovní čáru hlavního závodu mužů na 8 800 m. Tempo vedoucích běžců bylo od začátku ostré a chyšecký junior se v prvním kole držel v první desítce. V dalším průběhu závodu ztrácel své pozice a po čtyřech kolech doběhl do cíle na pěkném 18. místě v čase 34:05 min. Druhý chyšecký závodník v tomto běhu, Jakub Bochin, závod nedokončil.

Chyšecká atletika měla své zastoupení i v závodě žen na 4 400 m, ve kterém Rozálie Bochinová doběhla v čase 22:36 min. na 11. místě ve své věkové kategorii "A".

Kategorie mužů B,C,D měly trať dlouhou 4 400 m a v kategorii "C" startoval i milevský Václav Novák, který proběhl cílem v čase 19:25 min. a ve své kategorii byl pátý. Ve své věkové kategorii "B" doběhl na pěkném pátém místě v čase 16:32 min. další milevský vytrvalec František Hadáček.

A zde jsou umístění a časy atletické školní přípravky a členů TJ Chyšky v jednotlivých věkových věkových kategoriích:

100 m - předškolačky - 3. Natálie Oravková13,0 sec.

400 m - přípravka II, hoši - 1. Oliver Miker 2:15 min., 2. Kristián Kotlár 2:25 min.

400 m - přípravka II, dívky - 3. Eliška Hronová 2:09 min., 4. Vanesa Svobodová 2:13 min., 6. Tereza Kotlárová 2:27 min.

400 m - přípravka III, dívky - 1. Sandra Plachetková 1:58 min., 3. Andrea Oláhová 2:26 min., 5. Sabina Tokárová 2:38 min.

1 000 m - mladší žáci - 4. Adrian Sivák 6:53 min., 5. Kevin Tokár 9:42 min., 6. Emil Miker 9:42 min., 7. Alex Balog 9:43 min.

800 m - mladší žákyně - 1. Natálie Oláhová 6:21 min.

1 400 m - starší žáci - 1. Vojtěch Synek 7:05 min., 2. Martin Ikra 7:58 min., 3. Gabriel Szomszi 8:19 min.

2 000 m - junioři - 1. Patrik Bouška 8:12 min., 2. Ondřej Kohout 18:16 min.

8 800 m - muži "A" - 18. Patrik Bouška 34:05 min.

4 400 m - ženy "A" - 11. Rozálie Bochinová 22:36 min.

Josef Fuka