Body Sršňů: Svoboda 35, Vovesný 10, Křesina a Procházka 6, Suchánek 5, Čihák 4, Šimonek a Bečka 3, Klement, Zita, Humpál, Kačírek.

Sokol Sršni Písek - Sokol Pražský 72:80.Zdroj: Jan Škrle"Po smolné porážce v prodloužení ve druhém utkání čtvrtfinálové série extraligy U17 na hřišti Sokola Pražského, čekal naše Sršněrozhodující duel o účast na Final four. V této chvíli už bylo naprosto nepodstatné, že náš soupeř vstupoval do play off až z 11. pozice a do čtvrtfinále se probil v předkole přes BA Nymburk. Náš tým byl naopak jasným vítězem základní části, ale jak už to tak bývá, rozhodující duel play off nemá favorita. Ač do haly dorazily téměř tři stovky diváků, byl to překvapivě soupeř, který byl v hledišti slyšet, a tak se utkání hrálo v báječné atmosféře. Sršni se hned z prvního útoku ujali vedení, bohužel pak naprosto zmizeli ze hřiště a bratři Sokolové se rychle ujali vedení 9:2, takže jsme si hned v úvodu museli vybrat první oddechový čas. Devítibodové vedení si soupeř držel téměř sedm minut, pak však přišel první nápor domácích a po první desetiminutovce už byli naši hráči ve vedení 19:18. Úvod druhého dějství patřil opět hostům, kdy si rychle vzali zpět čtyřbodové vedení. Pak přišla asi nejlepší pasáž domácích, kteří zapnuli na plné obrátky, dostali se do vedení 33:28 a Sršní hnízdo bylo na nohou. Bohužel však ještě do poločasu chyběly tři minuty, které se nakonec staly zlomové pro celý průběh série. Soupěř do poločasu předvedl šnůru 12:0 a srazil naše sebevědomí k bodu mrazu," shrnul první poločas písecký trenér Jan Čech.

Sokol Sršni Písek - Sokol Pražský 72:80.Zdroj: Jan ŠkrleV tom druhém si hosté vedení udrželi. "Sršni sice nesložili zbraně a v půlce třetí desetiminutovky byli opět ve vedení, tentokrát 47:46. Bohužel opět přišla z naší strany křeč na útočné polovině a obrana už byla v troskách úplně. Stejná píšnička, devět bodů hostů v řadě a před poslední desetiminutovkou byl stav 47:55. Písečtí hráči sice dál bojovali, ale v této chvíli stálo i to pověstné štěstíčko na straně hostů, kdy soupeř proměňoval trojky o desku a nervozní Sršni neproměňovali ani jednoduché dvojtakty. Ač jsme bojovali až do závěrečného hvizdu, nedokázali jsme se přiblížit na menší než pětibodový rozdíl a tak byla po konečném výsledku 72:80 zkáza dokonána. Neuspěli jsme ve čtvrtfinálové sérii, a tak se místo třetího pořádání Final four a zároveň i útoku na třetí titul v řadě musíme smířit s pátým místem. Všem tak zbyly pouze oči pro pláč," doplnil k utkání trenér.

Sokol Sršni Písek - Sokol Pražský 72:80.Zdroj: Jan ŠkrlePro Sršně tak skončila sezona o něco dříve než očekávali. "Když to řeknu zcela upřímně, musel jsem si nechat pár dní odstup a i tak je pro mě hodnocení obrovsky těžké. Samozřejmě jde pouze o basketbal a ne o život, na druhou stranu si plně uvědomujeme, o co jsme přišli a co jsme promarnili. Ještě těžší to je vzhledem k situaci, že jsme s přehledem ovládli základní část s bilancí 23 výher a 1 porážka, k čemuž jsme také naprosto ovládli první čtvrtfinále, ve kterém jsme vedli i o více než třicet bodů. Historicky třetí pořádání Final four v Písku je tak nenávratně pryč a místo nás se bude hrát v Brně. Můžeme se vymlouvat na systém, který prostě nahrával outsiderům, hrát tři utkání čtvrtfinále během sedmi týdnů nebylo šťastné, ale rozhodně to nebyl ten hlavní důvod. Myslím, že se celkově nasčítal průběh posledních dnů, možná týdnů, kdy dorostenci byli součástí senzační jízdy mužů, kdy je hojně podporovali při každém výjezdu na utkání, hráli jsme do posledního duelu i extraligu U19 a těch emocí na nás všechny prostě bylo moc. Od koše v poslední vteřině rozhodujícího finále 1. ligy mužů na Slavii utekl týden a od té doby se skvěle rozjetá sezona Sršňů zbortila jako domeček z karet. My jsme si však tuto sérii prohráli jednoznačně ve druhém utkání v Žitné ulici, kde jsme prostě nesplnili jediný pokyn, nebyli jsme plně koncetrovaní a mysleli jsme si, že se nám nemůže nic stát. V prodloužení ale stalo a poslední duel už tak byla loterie, kterou jsme s nadšeně bojujícím soupeřem prohráli. A bohužel zaslouženě, protože v těchto pěti dnech prostě chtěl víc a postup si zasloužil, i když naše letošní bilance 24 výher a tři porážky je hodně krutá k odsouzení na páté místo a konec sezony, ale tak to prostě je. Bohužel velká část hráčů se z toho slušně řečeno rozklepala a neustála roli favorita psychicky. Nechali jsme Pepu Svobodu hodně osamoceného a bohužel ostatní měli na koši poklop, jinak si neumím vysvětlit, co všechno jsme dokázali neproměnit," shrnul své pocity trenér Čech a dodal: "Teď se musí ukázat charakter hráčů a doufám, že do přípravy na další sezonu vletí s ještě větší intenzitou, aby se toto zklamání už neopakovalo. Každopádně pro Sršně to byla průlomová sezona, která sice neskončí s cenným kovem na krku, ale naše systematická práce s mládeží nese své ovoce v první lize a troufám si tvrdit, že se stáváme stále smysluplnějším projektem a máme před sebou světlé zítřky. Atmosféra, která v posledních týdnech panovala v hale a celkově ve městě Písek mě naplňuje přesvědčením, že to nejlepší nás teprve čeká a Vám patří obrovské DÍKY."