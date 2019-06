Sofie Nezvalová (PlČB) se na 50 prsa zlepšila o 76 setin na 34,51, v semifinále, kde byla pátá, o dalších pět setin a se 34,19 je druhá mezi ženami v kraji všech dob. Ve finále žen skončila osmá za 34,66. Johana Švandová (Písek) posunula osobní maxima na stejné trati na 34,84 a na 16. místě semifinále jako pátá ml. dorostenka ještě na 34,81 – čtvrtý jihočeský čas.

Zabojovali i motýlkáři. Kristián Svoboda (Písek), jedenáctý na 100 m, se přiblížil časem 56,88 na 62 setiny sekundy vlastnímu krajskému rekordu z loňska. Terezie Kinterová (J. Hradec) zaplavala tuto trať za 1:05,34 a byla desátá, finále mladších dorostenek vyhrála za 1:04,77. Osmým v kraji na 200 m znak všech dob se stal Ondřej Javorský (JH), osmnáctý (devátý st. dor.) časem 2:15,39.

Z dalších pátečních výsledků: 100 kraul 20./4. ml. dorostenka Válková (JH) 1:00,99, v semifinále 18./5. ml. dor. 1:00,45, 19. Dvořák 54,27 (setinu za osobním maximem z dubna), 34./14. st. dor. Beránek (oba PlČB) 55,75, 200 znak 23./8. ml. dor. Zástava (Písek) 2:18,06, 33. Rubáček 2:21,17, 42. Marek 2:23,09, 100 motýlek 31. Podruhová (13 let, všichni PlČB) 1:10,10, 47./17. ml. dor. Houšková (Písek) 1:12,89, 46./11. ml. dor. Václavík (Fezko) 1:01,21 (zlepšení o 1,27 sekundy), 800 kraul 14. Zach 8:39,62 (v polovině závodu ještě šestý za 4:11,44), 31./9. ml. dor. Matoušek 9:16,82, 4x100 m kraul muži 6. PlČB (Dvořák, Zach, Beránek, Černý) 3:40,74. Na prvním úseku zaplaval Dvořák nejlepší letošní čas v kraji 54,09.

Atletika

Na mezinárodní Zlaté tretře v Ostravě byl 18letý Marek Strnad z Nové Včelnice na 27. místě na 1500 m druhým nejlepším osobním časem 3:55,04, Matouš Boudný (Sokol ČB) skončil třicátý na 100 m výkonem 11,19. Závod veteránek ve stejné disciplíně vyhrála Jitka Bočkayová (SKP ČB) za 13,16.

O víkendu pokračují ligové soutěže. I. liga A ve Staré Boleslavi čeká muže Sokola ČB a ženy VS Tábor. Po dvou kolech je pořadí mužů Sparta 16, K. Vary 12, Domažlice 11, Třebíč 10, Sp. Praha 9, Sokol ČB 6(219), St. Boleslav 5 (201,5), Pacov 3, ženy vede Slavia 16 b., poslední jsou VS Tábor se 2 b. II. liga B bude mít kolo ve Vlašimi. Pořadí je zatím u mužů Stodůlky 16, VS Tábor 13, Šk. Plzeň 12 atd., u žen Vlašim 15, Sokol ČB 14, Šk. Plzeň B 11 (288,5), Č. Dvory 11 (254) atd.