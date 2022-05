Pro kaplické pořadatele se jedná o letošní první závod a připravují se na něj s tradiční pečlivostí. „Profil tratě zůstává stejný jako minulý rok, ale dráha bude připravena na té nejvyšší úrovni, to můžeme slíbit,“ ujistí ředitelka závodu Blanka Vaněčková z pořádajícího klubu. „Břehy kolem tratě jsou srovnané a připravené. Všechno je nachystané na velké závody,“ spokojeně dodá.

Motokrosový areál v Kaplici v posledních letech vyloženě rozkvétá. „Snažíme se,“ s úsměvem přikývne šéfka klubu. „Na zázemí hodně pracujeme. Opraven byl prostor pro technické přejímky. Hlavní budova má novou fasádu a udělali jsme spoustu dalších drobností, které třeba nejsou na první pohled úplně vidět. Renovujeme věž časoměřičů. Dělali jsme stropy, elektriku, první patro už máme hotové,“ informuje.

Současné počasí s minimem srážek pořadatelům vrásky nepřidělává. „Máme vlastní rybník se silnými prameny, takže je pořád plný. S kropením problémy určitě nebudou,“ ujistí Vaněčková. „Máme rozvody po celé trati, takže každý traťový komisař dle potřeby zakropí svůj úsek. S tím nemáme žádné potíže,“ chválí si.

Na prvním mistrovském závodě v Dalečíně se ve čtyřech třídách představilo celkem 131 jezdců. „Věříme, že by alespoň tolik mohlo dorazit i k nám,“ přeje si. „Jsme si ale také vědomi, že naše trať je velice těžká trať a jezdci z ní mají respekt. To se na účasti také může projevit. Ale je to druhý závod seriálu, tak čekáme početné startovní pole,“ doufá. Problémem ale je hodně nešťastná termínová kolize s rakouským mistrovstvím. Kvalitní Rakušané bývají vždycky oživením našich závodů.

Do Dalečína dorazil dva a půl tisíce fanoušků motokrosu. „Taková návštěva by se nám také líbila a pomohlo by nám to, doba není lehká,“ přiznává ředitelka závodu. „Na sociálních sítích běží soutěže o volné vstupenky i nějaké občerstvení. To by se mohlo chytit,“ věří.

Dalším velkým závodem bude v Kaplici 25.-26. června zóna juniorského mistrovství Evropy. „Jsme připraveni pořádat ty největší světové a evropské závody,“ hrdě hlásí Vaněčková. „Nikola Klečková získala licenci FIM pro ředitele a sportovního komisaře pro mistrovství světa i Evropy. Máme silný pořadatelský tým, organizačně bychom to zvládli. Disponujeme odpovídající tratí i zázemím. Věřím, že do Kaplice přivedeme podniky toho největšího formátu,“ přeje si Vaněčková.

Program závodu

7:45 volné tréninky

9:30 kvalifikace

11:40 I. jízda 85 ccm

12:40 slavnostní zahájení

13:00 I. jízda MX1

13:40 I. jízda veteráni

14:15 I. jízda MX1

14:55 II. jízda 85 ccm

15:50 II. jízda MX2

16:35 II. jízda veteráni

17:10 II. jízda MX1