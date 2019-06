AC Sole vyslalo závodit své nejmladší. Trojice Julie Čížková, Sára Beranová a Anna Gornická získala své první zlato. Poté se předvedla dvojice již bez Julie, která se připravovala na své první singlové závodění a taktéž zvítězila. Julie Čížková získala 20 místo z 34 účastnic.

V neděli se již kompletní výprava, čtyři sestavy ATS (aerobik tým show) a jeden tým fitness, přesunula na poslední závod soutěže „Žij pohybem“.

Jako první pořadatelé zařadily kategorii fitness sportovní týmy. Choreografii s názvem THOR sester Kutějových zacvičily v kategorii 15 až 26 let Sabina Krupitzerová, Veronika Lingánová, Kateřina Polanská, Vendula Walterová, Michaela Čechová a Barbora Kutějová, která skvěle zaskočila za chybějící Kláru Počtovou. V konkurenci dalších dvanácti týmu obsadila děvčata 2. místo v lize C.

Po fitnessech přišly na řadu choreografie korespondující s námětem Aerobik tým show. Ve věkové skupině 11 – 14 let předvedla děvčata Hanna Mucha, Ema Kolářová, Izabela Vrbová, Tina Picková, Barbora Dragounová, Veronika Opelková, Jasmína Nohejlová, Kristýna Volfová, Monika Janovská, Nina Fučíková, Sofie Červinská, Sára Nosková, Anna Šimíková a Barbora Králová choreografii Kateřiny Kubínové „Sám doma“ a získala jak v závodě, tak celkově v lize krásné druhé místo.

V další věkové kategorii 8 – 10 let se představila děvčata Nikol Hřebejková, Andrea Strnadová, Nora Demangeon, Dorota Mucha, Kristýna Famfulová, Julie Čížková, Anna Gornická, Sára Beranová, Barbora Školaudyová, Barbora Zemanová a Adéla Elexhauserová. Choreografie Venduly Walterové, Veroniky Lingánové a Michaely Čechové s názvem „Na vlásku“ ocenila porota jak v závodě, tak i v lize třetím místem.

Nejmladší zástupci AC Sole v kategorii 4 -7 let Josef Čížek, Adéla Kačírková, Nella Kabourková, Žofie Čížková, Michaela Tejnorová, Daniela Zemanová, Natálie Kuželová a Klára Nováková předvedli sestavu Kateřiny Kubínové s názvem Želvy Ninja a získali zlatou medaili. V celkovém hodnocení to ale nestačilo a tak sestoupili o příčku níže a přivezli klubu stříbrný pohár.

Jako posledních pět týmu z celkových 170 se představila kategorie 15- 26 let. Choreografii Sněženky a machři Pavly Peroutkové zacvičily Natálie Hřebejková, Tereza Šejnohová, Berenika Střízková, Karolína Šarešová, Eliška Stará, Adéla Filařová , Sabina Krupitzerová, Kateřina Polanská, Vendula Walterová, Veronika Lingánová, Michaela Čechová a Natálie Hřebejková a přivezly domů poslední cenný kov této sezóny v podobě zlata. A tak i když jedna sezóna právě končí, nová už začíná nejen v hlavách choreografů, ale i závodníků a trenérů. Je pořád co zlepšovat a pořád co vymýšlet. Chtěli bychom poděkovat všem, co se s námi podílí na úspěších a reprezentaci našeho krásného města a popřát krásné léto.

Ivana Pasauerová