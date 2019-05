Z AC Sole se nominovaly všechny sestavy ATS. Od nejmladších v kategorii mini mistři do 7 let se sestavou Kateřiny Kubínové s názvem Želvy Ninja zacvičili Daniela Zemanová, Josef Čížek, Adéla Kačírková, Nella Kabourková, Žofie Čížková, Michaela Tejnorová, Natálie Kuželová a Klára Nováková a svým výkonem si zajistili stříbrnou medaili.

Starší kategorie do 9 let choreografie „Na vlásku“, kterou připravila Vendula Walterová, Veronika Lingánová a Michaela Čechová a předvedly ji Barbora Zemanová, Dorota Mucha, Nikol Hřebejková, Andrea Strnadová, Nora Demangeon, Kristýna Famfulová, Julie Čížková, Anna Gornická, Sára Beranová , Barbora Školaudyová a Adéla Elexhauserová, také získala stříbrnou medaili.

Choreografie „Sám doma“ Kateřiny Kubínové v kategorii do 14 let získala třetí příčku. Zacvičila ji Barbora Králová, Tina Picková, Hanna Mucha, Ema Kolářová, Izabela Vrbová, Barbora Dragounová, Veronika Opelková, Jasmína Nohejlová, Kristýna Volfová, Monika Janovská, Nina Fučíková, Sofie Červinská, Sára Nosková a Anna Šimíková.

Stejnou třetí příčku obsadila i nejstarší děvčata v kategorii 14 a více let. V choreografii Pavly Peroutkové s názvem „Sněženky a machři“ zacvičily Natálie Hřebejková, Tereza Šejnohová, Berenika Střízková, Karolína Šarešová, Eliška Stará, Adéla Filařová, Sabina Krupitzerová, Kateřina Polanská, Klára Počtová, Vendula Walterová, Veronika Lingánová a Michaela Čechová.

Ve sportovním aerobiku fitness se skvěle předvedla děvčata v choreografii sester Kutějových s názvem Thor, která si vybojovala druhé místo. Se stříbrnou medailí na krku odešly Michaela Čechová, Kateřina Polanská, Veronika Lingánová, Klára Počtová, Sabina Krupitzerová a Vendula Walterová.

V mini týmech do 8 let představily choreografii Kateřiny Kubínové Sára Beranová, Anna Gornická a Julie Čížková a získaly páté místo.

Ve stejné věkové kategorii, ale ve dvojicích, si přidaly Sára s Aničkou ještě stříbrné medaile. Další sportovní dvojicí byla Tereza Šejnohová a Barbora Králová. V kategorii do 14 let obsadila osmé místo.

V choreografii Kristýny Kutějové se do finálové patnáctky probojovala také Nina Fučíková, která získala šesté místo v kategorii do 11 let.

A pak přišla na řadu dvě zlata a titul mistrů ČR. První pro Kristýnu a Barboru Kutějových ve sportovní dvojici nad 15 let a Barča si přidala ještě radost zlatem z jednotlivkyň. Na choreografiích pro mistryně se spolupodílela ještě Kateřina Kubínová.

Trenérky děkují všem závodníkům a všem choreografkám za skvělou reprezentaci klubu a města. Tak snad se podaří i finále ligy Žij pohybem, které proběhne 9. června.

Ivana Pasauerová