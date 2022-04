Tuři mají díky lepšímu postavení po základní části v sérii na dvě vítězná utkání výhodu domácího prostředí v případné třetím duelu. "Soupeř, který si ve třech vyrovnaných čtvrtfinálových bitvách vybojoval postup přes Levharty z Chomutova, do utkání s ními vlétl jako uragán a jeho agresivní hra dělala mladým Sršňům obrovské problémy. Nevycházela nám hra 1 na 1 a na každý pohyb jsme se museli neskutečně nadřít. Do toho opět domácím putoval míč rychle z ruky, a když ho pak dostali do vymezeného území na pivota Jokla, tak bylo zle. K tomu všemu domácí měli padesátiprocentní úspěšnost z trojkového oblouku, kterou udrželi až do závěrečného hvizdu. A než se tak Sršni probudili a zvykli si na styl play off, Tuři vedli o 16 bodů. Když se po druhém oddechovém čase Sršni prezentovali svojí agresivní hrou, rychle stáhli náskok na rozdíl devíti bodů. Bohužel se pak ukázalo, jak je důležité mít v týmu Pavla Slezáka, který zachoval chladnou hlavu a poločas byl rázem o sedmnáct bodů. Tentokrát Sršně nepodržela úspěšnost střelby, kdy za prvních dvacet minut měli TH 13/5 a trojky 21/4, což je hodně pod jejich průměr. Chtěli jsme tak do druhého poločasu nastoupit úplně jinak a osud utkání ještě zvrátit v náš prospěch, bohužel třetí čtvrtina byl další debakl ze strany domácích a její konečný výsledek 21:9 definitivně pohřbil naděje Píseckých. Poslední dějství se jen dohrávalo bez hlavních opor obou týmů a konečný výsledek 85:55 dostává Svitavy do vedení v sérii 1:0," shrnul první semifinálový duel pésecký trenér Jan Čech.

Mečbol je tedy na straně Svitav, ale ještě není hotovo. V neděli pokračuje série v Písku. "V první řadě se sluší pogratulovat Turům k vedení v sérii. Jejich vítězství bylo naprosto zasloužené a domácí byli ve všech aspektech hry lepším týmem. My jsme zkoušeli všechno možné, ale na útočné polovině jsme neměli svůj den, a když už jsme ubránili skvěle sestavené družstvo domácích, přišel nějaký smolný moment nebo odraz, který našel volného Tura pod košem, kdy jsme například hned dvakrát přihráli soupeři sami nohou na smeč. V neposlední řadě mají Svitavy ve svém středu Pavla Slezáka, který by i ve svých letech mohl vyučovat basketbal a našim mladíkům dávat hodinové přednášky. Samozřejmě je výsledek zklamáním, na druhou stranu jen takovéto utkání posouvají náš mladý tým vpřed a doufám, že se během soboty oklepeme a v neděli před snad zaplněnou halou ukážeme, že s Vámi fanoušky v zádech jsme naprosto jiný tým a ještě jednou se do Svitav vrátíme. Přeci jen už v nadstavbě jsme ve Svitavách prohráli vysokým rozdílem, ale před našimi skvělými domácími fanoušky se nám Tury podařilo 80:77 porazit. V neděli od 18 hodin proto prosíme o žlutočerné peklo a pojďme společně udělat maximum pro úspěch, bude to opravdová reklama na náš sport," zve fanoušky do Sršní arény Jan Čech.