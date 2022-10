„Bylo to dlouhé, přes 470 kilometrů. A hlavně to bylo zrádné, protože duny nebyly extra vysoké, ale vždycky mezi nimi se nacházel měkký prach, tedy feš-feš písek,“ prohlásil Zdeněk Tůma z týmu BARTH Racing. Ve středu čekala závodní kolonu smyčka z města Akjoujt.

Po víkendu český závodník na čtyřkolce klesl pořadím, protože na poušti stál šest hodin. Příčinou byl motor. Po výměně se však závodník na Yamaze opět parádně rozjel! Nejtěžší etapu zvládl s třináctým nejlepším časem, a to ještě jede jako jediný jezdec mezi motorkami. A opět bez penalizace.

„Je to super, vůbec jsem v to nedoufal. Měl jsem tam hodinové ztráty, povedlo se mi to trochu stáhnout,“ tvrdil Tůma, který do cíle dojel se ztrátou 1 hodiny a 41 minut na vítěze etapy.

Ta byla zrádná. Asi nejvíce v dosavadním průběhu. „Zajeli jsme také do travnatých plání, kde měly navrch motorky. Pak přišlo pásmo 50 kilometrů v dunách. Písek tam byl měkký, kdybych v něm zůstal, tak bych se z něho hodně těžko dostával,“ dodal Tůma, který měl během úterka problémy s navigací jen v jednom místě. „Točil jsem se tam trochu dokola, kdyby se to nestalo, mohl bych se dostat i k desátému místu.“