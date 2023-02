BC Kolín - Sršni B 83:77

Sestava a body Sršňů: Kačírek 19, Hrubý 17, Pelikán 17, Hess 12, Kubíček 9, Skovajsa 3, Peniaštek, Myslivec, Lopata.

Ani třetí utkání ve finálové skupině neskončilo pro naši rezervu U17 vítězně. Celý první poločas jsme odehráli v obraně na půl plynu. Kolín měl na své střelecké pokusy až příliš prostoru a trestal naši laxnost. Do druhé dvaceminutovky jsme vstoupili s daleko větším nasazením, byli jsme u svých hráčů o sekundu rychleji a vedení domácích se začalo tenčit. Co nás však celý zápas neuvěřitelně sráželo dolů, bylo naše basketbalové rozhodování a plnění pokynů z lavičky. Takové chyby, které vychází z naší nekoncentrovanosti a dávají soupeři body zdarma, se jen tak nevidí. Pak nám nepomůže ani vynikající střelba za tři body (15 daných trojek), která o hodně překročila procento za dva body, kde jsme se hodně trápili.

U13 – CEYBL

Třetí turnaj Středoevropské ligy absolvovali hráči týmu U13 v Brandýse nad Labem. Po výhře na turnaji v Trnavě měli patřit mezi přední týmy, tuto roli však nenaplnili.

Výsledky: Sršni Písek - Válečníci Děčín 42:57, BK Brandýs nad Labem - Sršni Písek 59:53, HAKRO Merlins Crailsheim - Sršni Písek 70:44, Sršni Písek - Slávia Trnava 95:25, SKM Zastal Zielona Góra - Sršni Písek 54:42

Popravdě jsem se s podobnou situací u mládežnického týmu nesetkal za celou svou trenérskou kariéru. Na začátku prosince jsme na turnaji v Trnavě „zválcovali“ všechny soupeře. Byli jsme bojovní, rychlí, tvrdí, nesmlouvaví a také basketbaloví. Dokázali jsme ustát každý souboj, ránu přijmout i dát a byli to naši soupeři, kteří si stěžovali na různé bolístky a během utkání jim po tvářích tekly slzičky. Od té doby se však všechno změnilo. Jediné, co zůstalo, je sebevědomí. To ale bohužel není ničím podložené. Hráči si myslí, že vše půjde „samo“. Ne, nepůjde. Pokud nezačneme na každém tréninku, v každé minutě každého utkání a vlastně i mimo tělocvičnu dělat všechno se stoprocentním nasazením, z tohoto průšvihu se nevyhrabeme. Zatím máme ještě čas, ale už je za pět minut dvanáct.

Minižáci U12B

Písek – Č.B. 20:41

Písek - Bechyně 20:26

Rezerva týmu U12 hostila týmy z Bechyně a Českých Budějovic. První utkání proti Českým Budějovicím jsme se opět rozkoukávali již od začátku utkání a nedokázali se probrat. Toto utkání jsme prohráli výrazným rozdílem. Po velmi důrazné domluvě před utkáním z Bechyní se na hřiště vrátilo jiné družstvo. Kluci byli obětaví, bojovali, bylo jich plné hřiště. Škoda neproměněných jasných šancí, kdy jsme šli sami do koše. Utkání prohráváme rozdílem minima bodů. Je vidět, že pokud se soustředíme od začátku utkání a po celé utkání, jsme schopni hrát basketbal, který chceme. Bohužel toto se nám daří až po zpackané hře. Kluci si musí uvědomit, že utkání začíná již rozcvičením.

Zdroj: Trenéři mládeže Sokola Sršni Písek