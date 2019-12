Třetí místo v anketě Sportovec regionu Jihočeského kraje obsadil za rok 2019 jachtař Karel Lavický.

Karel Lavický už reprezentaoval ČR na OH v Riu, teď se chystá na OH do Tokia. Cenu za něj převzal otec Pavel. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

"Třetího místa si moc vážím. Je to moje nejlepší umístění v této anketě. Letošní sezona mi vyšla a v září se mi podařilo kvalifikovat na olympijské hry do Tokia, což je samozřejmě obrovský úspěch. Myslím, že moc jihočeských sportovců v Tokiu nepotkám." Vítězství v anketě, kterou pořádají Deník, ČUS a Jihočeský kraj, patří akrobatickému pilotovu Martinu Šonkovi. Karel Lavický jeho kariéru sleduje: "Okrajově," připouští. "Je to veliká osobnost celosvětového akrobatického letectví a tuto cenu si určitě zasloužil. Jak jsem ale zaznamenal, Red Bull Air Race asi končí, tak přeji Martinovi, aby nalezl podobně kvalitní soutěž, kde by nadále mohl sbírat světové vavříny."