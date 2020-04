Jak hodnotíte výběr jednotlivých etap?

Výběr byl super. Na to, že to nevybíral závodník, tak skvělá kombinace. Začínalo se klasickým Šumavákem, pak volná Austrálie, těžký výjezd na Mt. Ventoux a pak zase volnější etapy.

Co rozmanitost startovního pole jednak co se týče soutěžících z různých států a jednak známých jmen z různých sportů?

Co se týče mezinárodního obsazení, dalo se to čekat. Byla to skvělá příležitost pro hobbíky z celého světa si něco takového vyzkoušet. Představila se i zajímavá jména. Aplikaci ROUVY zkrátka používají cyklisté na celém světě. Trochu mi chyběla větší účast českých silničářů. V každém případě splnil závod svůj účel propagace cyklistiky po celém světě. Zajímavé bylo určitě i srovnání závodníků z různých sportů. Hodně aplikaci používají triatlonisté, závodili i lyžaři klasici, zkrátka super.

Jak hodnotíte vystoupení svých svěřenců?

Naši závodníci se zapojovali různě. Někdo jel všechny etapy, někdo jen některé. Specifická byla účast Sama Jirouše s Honzou a Terezou Sáskovými, kteří byli po návratu z Kanárských ostrovů v karanténě. Z dalších jel výborně Matyáš Vondráček, v poslední etapě také Martin Dušák. Zkrátka závod ohledně našeho týmu splnil svůj účel.

V čem se liší virtuální závod od toho skutečného?

Hlavní rozdíl je v tom, že trenažer nic neodpouští. Závodník tady nemůže využít setrvačnosti, jízdu v balíku a podobně, jako je to v reálných závodech. S tím vším se musí počítat. Každý musí reagovat na změnu zatížení a včas přehazovat. Co se týče tréninku, je to super, závodníci jsou pak lépe připraveni.

Mají podobné závody místo v závodním kalendáři, nebo je to spíše tréninkový prostředek?

Virtuální svět se v tomto roce posunuje o další stupně nahoru. Na konci dubna se pojede virtuální pětidílná Tour de Suisse, kterou pojedou profi stáje a připojit se mohou i další cyklisté z celého světa. Pořadatelé požádali provozovatele aplikace, zda by připravil několik částí etap. Původně se měl jet virtuálně jen prolog a teď z toho bude pět etap. Bude to vysílat švýcarská státní televize a rozhlas. A zájem o virtuální závody se zvyšuje, zájem má například Ironman. Jednak aplikace přinese možnost výborné přípravy a jednak je to ideální pozvánka a reklama na dané závody.

Využíváte virtuální trénink v přípravě ve vašem týmu?

Samozřejmě využíváme. Měříme zde nárůst výkonnosti a především v současné době, kdy je zavřená škola, tak můžeme na dálku kontrolovat, jak se závodníci připravují. Zda opravdu trénují, nebo se válejí v posteli (smích). Závod si v aplikaci může prakticky udělat každý. Dají se dělat kontrolní závody. Navíc nyní připravujeme závody ROUVY Specialized Team Challenge, do kterého se může také zapojit, kdo bude chtít. Startujeme nyní v sobotu v 18 hodin a budeme jezdit v sobotu a ve středu.