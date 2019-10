Jejich soupeřem bude v sobotu večer od 18.00 soupeř z Příbrami.

Na utkání se vyplatí dorazit z několika důvodů.

1. Zakoupením kalendáře, který nafotili s dětmi přímo hráči Jihostroje, můžete přispět na Autis Centrum.

2. Mezi sety bude vedení klubu gratulovat k 80. narozeninám Milana Čudy, který v dresu československé reprezentace přivezl v roce 1964 stříbrnou medaili z olympijských her v Tokiu.

3. Společně s hráči a fanoušky Jihostroje můžete uctít památku zesnulého zpěváka Karla Gotta.

4. Hlavním bodem sobotního programu ale bude pochopitelně zápas druhého kola české extraligy.

V úvodním střetnutí Jihostroj vyhrál v Od. Vodě 3:0, Příbramští naopak dvousetové vedení ztratili a prohráli doma s Ostravou 2:3. Trenér Jihostroje René Dvořák chystá svůj tým v kompletním složení. Tradičně sbírá informace, aby jich měl o soupeři co nejvíc a sleduje formu svých volejbalistů. Odpovídal i na naše dotazy:

Všichni hráči jsou v úvodu sezony v pořádku?

Jsme kompletní. Doufám, že se do soboty nic nikomu nestane, že tímto rozhovorem něco nepřivoláme.

Prozradíte fanouškům, kteří se na premiéru v nové sezoně chystají, v jaké základní sestavě váš tým nastoupí?

Přímo o sestavě mluvit nechci. Přemýšlím o ní.

Co rozhoduje?

Třeba i to, proti komu hrajeme. To je hodně důležité. A také chci malinko dát šanci někomu jinému, ne jen těm, kteří hráli první zápas. Chceme vidět v zápasovém zatížení i další hráče.

Je výhodou, že hráče Příbrami znáte téměř dokonale?

Jsou tam Juračka, Polák, Böhm, Kriško, všechny velice dobře známe, to je pravda, ale svým způsobem známe všechny hráče, kteří procházejí extraligou. Ty, o kterých jsem mluvil, známe o to víc, že jsme s nimi hráli v Českých Budějovicích. Máme hráče soupeře dobře načtené, ale mají nového nahrávače, jejich hru tvoří nový člověk, projev týmu bude jiný.

Nenabídnete čtenářům Deníku jedno jméno? Na koho se zaměříte servisem?

Spíš půjde o to, abychom si načetli jejich nového nahrávače. Taky půjde o to, kdo nastoupí jako druhý smečař.

Na postu trenéra v Příbrami už několik sezon působí Martin Kop. Má pověst hodně bouřlivého kouče? Jaký je mezi vámi vztah?

Já jsem v pohodě. On je dost vznětlivý, to je pravda, lidé kolem volejbalu přisuzují tomuto utkání roli derby, nebude to lehký zápas.

První duel jste sice vyhráli bez ztráty setu, ale k ideálu měl projev vašeho týmu ještě daleko. Souhlasíte?

Samozřejmě. Hlavní je vítězství za tři body. Projev je zaprvé daný soupeřem, zadruhé prvním zápasem, vstupem do sezony. Všichni jsme s nahrávačem asi deset dní, nesouhra je občas vidět, to je ale normální, přišli noví hráči, na spoustu věcí při zápase si teprve musíme zvykat. Ideální to zatím nebylo vůbec, ale máme tři body, to je hodně důležité.