"V silném větru se českým závodníkům, kteří na rozbouřených vlnách trénovali tři dny před akcí pod vedením Štěpána Novotného a Johany Rozlivkové, dařilo. Dny, kdy se pro silný vítr nezávodilo, využil tým k dalšímu tréninku," upřesnila manažerka Českého svazu jachtingu Eva Skořepová.

Ve třídě ILCA 4 mezi dívkami zvítězila Kristýna Flosmanová z Jiskry Třeboň, jež navíc skončila celkově druhá i mezi chlapci). Druhé místo obsadila Helena Hýžová a na třetí dojela Linda Dokoupilová, obě z Jachtklubu Brno. Hýžová zároveň vyhrála kategorii do 16 let a Flosmanová s Dokoupilovou obsadily první dvě místa v kategorii do 18 let.

Mezi chlapci ve třídě ILCA 4 byl nejlepší z našich závodníků na 10. místě Michal Rais z SK Štětí, který zároveň obsadil čtvrtou příčku v kategorii do 18 let. V olympijské třídě ILCA 6 skončila mezi ženami na 13. místě Markéta Kališová z Jachtklubu Brno a zároveň byla třetí v kategorii U19. V olympijské třídě ILCA 7 dojeů na 37. místě (15. U21) Andrew Lawson z JK Staré Splavy a na 41. místě (17. U21) Mikuláš Vaszi z SK Štětí.