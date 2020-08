Za pořádáním Netolických dostihů stojí už dlouhé roky Karel Kučera. Srdcař a koňák tělem duší, bez něhož by se koně v malebném prostředí u renesančního zámku už dávno neproháněli. Sám v minulosti čtyřikrát vyhrál Velkou netolickou a tento jeho primát zatím nikdo nepřekonal. Potěšilo ho, kolik diváků si na závody našlo cestu. „Vyšlo nám počasí. Návštěva je rekordní. Nepamatuji, kdy tady bylo tolik lidí. Určitě je jich před dva tisíce,“ neskrýval spokojenost. „Je to rok od roku těžší, ale koně mám rád a dokud budu mít síly, tak bych chtěl dostihy pořádat,“ ujistí.

V Netolicích nemohl chybět ani legendární osminásobný vítěz Velké pardubické žokej Josef Váňa. Také jemu se v Netolicích líbilo. „Dráha byla perfektně připravená, k čemuž nám pomohl i svatý Petr, protože před závody sprchlo. Neumím si představit, jak se tady Karel Kučera musel nadřít, aby dal závodiště, kde se jezdí jenom jednou za rok, zase takhle dohromady,“ ocenil dobrou práci svého dlouholetého kamaráda.

Dostihový den se i v jeho očích vydařil. „Jsem rád, že jsem tady mohl být. Bylo krásné počasí a všichni jsou určitě spokojeni. Lidí je tady jako na Velké pardubické, tak co bychom chtěli víc,“ usmívala se spokojená legenda českého dostihového sportu.

Váňa v minulosti v Netolicích i sám jezdil, ale prestižní Velkou netolickou nikdy nevyhrál. „Jednou jsem vyhrát měl. Ale rozhodčí pak nějak přehodili pořadí a byl jsem druhý za Jirkou Kasalem. Přitom jsem vyhrál minimálně o krk,“ vzpomíná teď už s úsměvem.

Také letos byla hlavním dostihem Velká netolická steeplechase na 4100 metrů o osmdesát tisíc korun. Na start se postavilo sedm koní, ale do cíle se jich dostalo jen pět. Taras a Hayley totiž své jezdce Složila a Odložila na překážce vyhodili ze sedla a bylo to vždy shodně z průběžného prvního místa.

Do cílové rovinky vbíhal na nejlepší pozici Gejzír, kterého vedl zkušený žokej Marcel Novák, ale tvrdě ho atakoval Wotan s Adamem Čmielem. V dramatickém finiši byl nakonec těsně rychlejší Gejzír a obhájil tak své loňské prvenství. Před rokem ho ale k prvenství dovedl Michal Kubík. „Byl to pořádný boj, ale vítězství si cením. Velká netolická má dobrý zvuk,“ nechal se v cíli slyšet Novák.

Výsledky

Velká netolická steeplechace (3. kat., 4100 metrů): 1. Gejzír (ž. Novák), 2. Wotan (Čmiel), 3. Lambrozini (Kocman).

Rámcové dostihy – I: Goldenton (Laubeová), Ladislav (am. Machačová), Eruption (am. Olehlová), II: Samson Moon (Ferhanov), Mikrop Alghieri (ž. Havelková), Little Jane (am. Mokrošová), III: Dark Absolu (ž. Havelková), Step Star (ž. Korečková), Everest Hill (am. K. Fialová), IV: Nazma (Ferhanov), Orienatl Glory (am. Mokrošová), Rabbit Makfi (am. Grbavčicová), V: Best Box (Vnuk), Abondance (am. Kuntová), Lemesína (L. Fialová), VI: Fabryan (Kocman), Surikata (Škvařilová), Korneta (ž. Odložil), VII: Speeder (ž. Odložil), Her Him (P. Složil ml.), Kornelius (Kocman).