Nejinak by tomu mělo být i v letošním roce, samozřejmě v případě, že se současná svízelná situace obrátí k lepšímu. Na letošní Táborský triatlon v současné době připadá termín neděle 26. července. V současné době už organizátoři tohoto sportovního podniku pilně pracují na jeho zajištění. „Je to tak, fungujeme jako obvykle,“ prohlásil za pořadatelský štáb z Triathlon Teamu Tábor Martin Hotový. „Jinak to ostatně ani nejde. Může se samozřejmě cokoliv stát, ale na to nemůžeme v přípravách brát zřetel,“ doplnil.

Už nyní je jasné, že dojde k zásadní změně v umístění centra závodu. V předchozích ročnících rozbil závod svůj „hlavní stan“ na náměstí T.G.M., pro letošní rok ho ale musejí pořadatelé přesunout jinam. Na vině je vnitřní rekonstrukce v přilehlé budově Střední zemědělské školy Tábor, a také rekonstrukce Budějovické ulice coby hlavní tepny města.

Nové zázemí hodlají činovníci Triathlon Teamu situovat do oblasti plováren a bazénu. S tím by souvisela i změna tratí jednotlivých dějství závodu. Pro plavání ve vodě Jordánu se samozřejmě nic zásadního nezmění. Cyklistická část závodu by měla podle předběžných plánů nabrat severní kurs, tedy směr na městskou část Náchod a Košín. Několik variant provází i nalinkování závěrečného běhu. Ve hře je návrat k prvním ročníkům táborských triatlonových klání, kdy se závodníci vydali na trať vedoucí kolem Jordánu.

„Na organizaci to bude přece jen jednodušší než v centru města, už jen z hlediska zajištění bezpečnosti,“ poznamenal Martin Hotový s tím, že pořadatelé za každou cenu budou pracovat a zohledňovat všechno, co vývoj událostí přinese. „Světová triatlonová organizace prozatím odložila všechny závody minimálně do konce dubna. Nikdo samozřejmě neví, jak se bude situace vyvíjet dál,“ dodal.

Podle jeho slov může dojít k posunutí termínu, problémy mohou nastat kolem Evropského poháru, například z důvodu omezeného či dokonce zakázaného příjezdu zahraničních závodníků. Hrozbu zrušení tradičního letního závodu si zatím Táborští do mysli nepouštějí. „Rozhodně platí to, že pokud to jen trochu půjde, uděláme pro konání Táborského triatlonu maximum,“ slíbil Martin Hotový. „Samozřejmě ale budeme respektovat všechna opatření a nařízení, která vejdou v platnost,“ řekl na závěr Martin Hotový.