Český Krumlov – Obhájce byl nejlepší. Již 47. ročník rallye Český Krumlov, který byl třetím dílem domácího šampionátu, vyhrál podle očekávání největší favorit Jan Kopecký. Tovární pilot Škody Motorsport zvítězil na jihu Čech už popáté v řadě. Druhý skončil s více než minutovou ztrátou Filip Mareš a třetí Jan Černý.

Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem vyhráli Rallye Český Krumlov. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Kopecký, který nastoupil poprvé s novou verzí vozu Škoda Fabia R5, chytil v páteční úvodní etapě půlminutovou penalizací za nesprávné projetí retardéru. Krátce sice spadl až na čtvrté místo, ale ještě v pátek se dostal zpět do čela a v sobotu svůj náskok zvyšoval.



„Krumlov je těžká soutěž a jsme rádi, že jsme vyhráli. S novým autem jsme neměli žádné technické potíže. Doufám, že bude minimálně stejně spolehlivé jako předchozí verze,“ nechal se v cíli slyšet vítěz, jenž okamžitě spěchal domů, protože s manželkou očekávají narození potomka.



O druhé místo s Marešem dlouho bojoval Václav Pech, který ale nejprve chyboval v desátém měřeném testu a později jej zastavila nehoda. Zkušený pilot trefil balík slámy a vylomil přední kolo. „Tahle soutěž nám nevyšla,“ smutně konstatoval.



Na Mareše v závěru hodně tlačil Černý. „Jsme rádi, že jsme druhé místo udrželi. Tahali jsme se o vteřiny. Závěr byl těžký. Po odstoupení Vaška Pecha jsme se museli ukáznit, abychom nevyvedli nějakou hloupost, a naštěstí se nám to povedlo,“ uvedl spokojený Filip Mareš.



V cíli třetí Jan Černý v pátek havaroval na přejezdu mezi rychlostními zkouškami. Vůz ale příliš nepoškodil a v rallye tak mohl pokračovat. „Když jsem včera viděl na přejezdu ten strom v autě, tak jsem myslel, že je konec. To, že budeme v cíli na bedně, bych vůbec nevěřil. Vyhráli jsme erzetu a užili si to,“ neskrýval spokojenost.



Čtvrtým dílem mezinárodního mistrovství republiky v automobilových soutěžích bude Rallye Hustopeče, která se uskuteční 14. a 15. června.