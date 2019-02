České Budějovice – Výsledky jihočeských atletů na memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově jsme zaznamenali už 29. května.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv VLP

Ke svým dvěma svěřencům trenér Jiří Couf poznamenává: „Dařilo se Tomáši Kratochvílovi (Sokol ČB, 16 let) – v silné konkurenci domácích i zahraničních soupeřů se dostal do finálové osmičky. Prvním pokusem založil na 709 centimetrů (w+1,6) a splnil tím kritérium nominace pro mistrovství Evropy do 17 let. Adéla Záhorová (19, VS Tábor) po sobotním osobním rekordu 619 centimetrů, který znamená zatím ,jen´ B-limit pro mistrovství světa juniorek, který musí ještě potvrdit, v Turnově ,nebyla ve své kůži´ a skočila ,jen´ 594 centimetrů, se kterými obsadila páté místo. Výtečně zato běžela na prvním úseku reprezentační štafety juniorek ČR na 4x100 metrů, ale čas 45,82 na nominaci nestačil.“

Podle našich záznamů Tomáš Kratochvíl „přeletěl“ sedmičku počtvrté v životě – loni 27. června při olympiádě dětí v Brně „dal“ druhým pokusem vítězných 724 centimetrů, ve strahovské hale pak 9. prosince předvedl 707 a 700 cm.

K výraznému zlepšení 15leté překážkářky Terezy Babické (Sokol) na 60 m na 7,91 ze stejných závodů jsme zmínili, že takový čas nezaběhla v kraji už léta žádná žena kromě Adély Záhorové. Můžeme posloužit i přesnějšími údaji. V roce 2011 to dokázala třikrát Pavla Vodičková z Nové Včelnice – v březnu 7,98 a 7,91 v hale v Jablonci, v září 7,93 v Novém městě nad Metují. V roce 2009 předvedla Monika Vomáčková (Čéčova) 7,85 v Táboře a předtím, v roce 2007, kralovala Simona Havlová (VS). Na olympiádě dětí v Ústí hranici pokořila třikrát v jednom dnu, 20. června (7,94 – 7,80 w – 7,80), pak při mistrovství ČR žactva v Břeclavi 15. září dvakrát 7,94 a v říjnu při mistrovství ČR družstev v Liberci 7,92…Tedy pět děvčat za dvanáct let. Která bude šestá?

Máj postupuje

Organizační štáb Poháru rozhlasu vydal předběžnou zprávu o družstvech, která už mají z krajských kol jistý postup do celostátního finále. Jsou mezi nimi také mladší žáci Máje I České Budějovice se 4193 body . Připomeňme si některá jména úspěšného kolektivu: Jakub Matuška, Rostislav Mikšl, Petr Kosík, Matěj Faltus, Petr Ballák, Samuel Jusufi, Kryštof Altmann, Lukáš Jelínek, Tomáš Vozábal.