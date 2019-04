České Budějovice - Cyklistické dění na jihu Čech nabírá obrátky. Velmi aktivní jsou závodníci z klubu G.Benedikt Švec cykloteam Želeč.

Ti výsledkově řádili na závodech MTB v Kostelní Radouni. "Tolik kovů jsme málem neuvezli," směje se spokojený šéf klubu. V kategorii do osmi let si dojel pro první místo Mikuláš Zavadil a pro třetí Tobiáš Zavadil. V kategorii do dvanácti let první místo vybojovala Viola Lišková a pro druhé místo si dojel Přemek Švec. V kategorii do patnácti let patří druhé místo Ondřeji Podzimkovi, třetí Milanu Břendovi.