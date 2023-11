/FOTOGALERIE/ Písečtí basketbalisté baví! Nováček nejvyšší soutěže v 12. kole přejel pražskou Slavii 104:69 a v tabulce Kooperativa NBL se drží na páté příčce, když vyhrál čtyři z pěti posledních zápasů.

Písečtí basketbalisté odstartovali druhou polovinu základní části KNBL vysokým vítězstvím 104:69 nad pražskou Slavií. | Foto: archiv Sršni Písek

Sršni měli Slavii co vracet, protože na její půdě ve své premiéře v elitní lize prohráli smolně 112:115 v prodloužení. A tu jim odvedli i s úroky. Tentokrát však mělo utkání zcela jiný scénář a průběh. Jihočeši na soupeře vlétl a de facto rozhodli už v první třetině, kterou ovládli dvacetibodovým rozdílem 36:16.

Nabuzení Sršni však nepolevili ani v dalším průběhu, nutili protivníka ke ztrátám, takže skóre v jejich prospěch nadále narůstalo a nakonec si připsali vítězství rozdílem 35 bodů.

K němu nejvýrazněji přispěli Novotný s 19 body a Sýkora, který k 17 bodům přidal ještě 11 úspěšných doskoků a sedm asistencí. Nezaostali ani další tradiční střelci M. Svoboda se Šlechtou či Šurý. Poprvé v sezoně nastoupil Fait a pomohl týmu devíti body. Soupeře táhli Američané Tavares (19) s Varnerem (17), ale to bylo málo.

Jan Čech, trenér Písku: „My se celý týden připravovali na dvě věci. Jedna je ustát mentálně roli favorita, na kterou nejsme zvyklí a nemáme s ní tolik zkušeností. Druhá je, že jsme věděli, že oba týmy jsou velice ofenzivně laděné, takže v tomto zápase bude víc než kdy jindy rozhodovat kvalitní obranou. Jsem rád, že se nám povedl vstup do utkání a první čtvrtinu jsme využili ztrát Slavie. Bylo nás plné hřiště a dodalo nám to odvahu i sebevědomí. Po první čtvrtině jsme získali dvacetibodové vedení, a to byl jeden z důležitých faktorů k dalšímu průběhu utkání.“

Vojtěch Sýkora, rozehrávač Písku: „Zahráli jsem od prvního po dvanáctého hráče a všichni věděli, co máme dělat. Od začátku jsme si šli za výhrou a poprvé v sezoně jsme ukázali, že umíme také bránit. Byli jsme připraveni více než Slavie, a pak to bylo o vůli. Soupeř to zkusil, úplně to nevyšlo, a tak to položil. My si před skvělou domácí kulisou prostě řekli, že nevypustíme ani jednu minutu. A to se naštěstí povedlo, takže jsem hrdý na celý tým.“

V dalším kole se Jihočeši představí opět ve svém Sršním hnízdě, kde v neděli 19. listopadu přivítají čtvrtý tým soutěže USK Praha (17 hodin), který má o jednu výhru víc než Písek.

Sršni Photomate Písek – Slavia Praha 104:69 (36:16, 57:35, 83:53)

Nejvíce bodů: Novotný 19, Sýkora 17, Šurý 13, M. Svoboda 13, Šlechta 12 – Tavares 19, Varner 17, Shelton 10, Mareš 8. Trojky: 10:5. Fauly: 21:20. Trestné hody: 10/20:10/15. Doskoky: 44:35. Rozhodčí: Vyklický, Jeřáb, Kavan. Diváci: 765.

Další výsledky 12. kola

Pardubice – Děčín 64:99, Opava – Ostrava 80:75, Kolín – Ústí nad Labem 112:108 PP, Nymburk – Olomoucko 95:71, Brno – USK Praha 75:63.

Kooperativa NBL

1. ERA Basketball Nymburk 10 8 2 948:702 80%

2. BK Opava 12 9 3 1125:1015 75%

3. BK Sluneta Ústí nad Labem 11 7 4 995:913 63,6%

4. USK Praha 11 7 4 840:825 63,6%

5. Sršni Photomate Písek 10 6 4 930:932 60%

6. BC Geosan Kolín 12 7 5 952:984 58,3%

7. BK Armex Děčín 12 6 6 1084:1035 50%

8. Basket Brno 10 5 5 751:792 50%

9. BK KVIS Pardubice 12 5 7 1005:1043 41,7%

10. BK Redstone Olomoucko 11 3 8 886:1007 27,3%

11. SK Slavia Praha 12 3 9 944:1125 25%

12. NH Ostrava 11 1 10 836:923 9,1%