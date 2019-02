Monínec – Před několika dny se konal první závod Českého poháru v DH, který se jel v bikeparku Monínec.

Na snímku je Jakub Říha (Galaxy CykloŠvec) při cyklistické akci v Palackého sadech v Písku. | Foto: Archiv Deníku

Do Monínce se sjela kompletní česká sjezdová špička, aby se poprala s tréninkem na rozmáčené trati. O den později se podmínky změnily.

Jakub Říha z týmu Galaxy CykloŠvec k závodu uvedl:

„Trať začala postupně osychat, ale i tak jsem zvolil na dopolední semifinálovou jízdu jistotu a nazul jsem mokré pláště. Druhé místo a první body do Českého poháru DH bylo příjemným překvapením. Do odpolední finálové jízdy jsem startoval jako druhý nejlepší jezdec. Meteoradar hlásil déšť, ale šel jsem do rizika a obul jsem suché pláště," rozhodl se Jakub Říha.

„Cílem finálové jízdy jsem proletěl jako průběžně vedoucí jezdec s náskokem více než dvou vteřin. V té chvíli byl na trati už jen skvěle jedoucí Matěj Charvát, který proťal cílovou fotobuňku o dvě desetinky vteřiny dřív než já. Druhým místem jsem si zajistil první stupně vítězů v elitní kategorii Českého poháru ve sjezdu MTB, takže jsem velmi spokojený, ale ztráta dvou desetin vteřiny na vítězství hodně mrzí," lituje Jakub Říha.

Na to, jak se zima podepsala na výkonnosti české sjezdové elity, odpověděl Matěj Charvát (Charvatbros Banshee Bikes) nejrychlejším časem finále, který mu sice stačil na vítězství.

Ale jen o bezmála tři desetiny sekundy za ním prolétl cílem překvapivě Jakub Říha (Galaxy Cyklo Švec). Třetí příčku obsadil se ztrátou 2,5 sek. Adam Vágner (Rock Machine Cyklomax BRS).

KAREL ŠVEC