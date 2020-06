Jak si užíváte závody a prostředí jako takové?

Je to tady nádherně klidné. To se nedá s našimi závody vůbec srovnat. Na příjemném sluníčku si to člověk užívá a sleduje žáčky, jak se to všechno učí. Člověk se jakoby vrací na začátek a je velice příjemné dětem poradit. Když přijdou, ráda jim poradím a předám něco ze zkušeností.

Když sledujete závody, vzpomenete si na roky, kdy Vám bylo jako jim? A vzpomenete si ráda?

Já měla Strakonice vždy velice ráda. Často jsme sem jezdili nejen na závody, ale i na soustředění, takže si tu krásnou atmosféru užívám zpátky. Uvědomuji si, jaké to zde bylo, když jsem byla mladá a pádlovala tady. Mám to v živé paměti a ráda se sem vracím. Jsem tady naprosto spokojená.

Co říkáte projektu Hvězdy pro hvězdy jako takovému, kdy si Vás děti mohou doslova osahat?

Je to podle mě pro děti určitě motivace. Beru to ze svého hlediska, protože kdyby takto přijeli tehdy reprezentanti za mnou, tak bych byla moc nadšená. Jsem ráda, že se děti zajímají. Přijde mi to jako skvělá myšlenka. Když jsem dostala nabídku se do projektu zapojit, tak jsem to ráda přijala. Děti vidí, že jsme pomalu stejná děcka jako oni, že z toho nikdo jen tak nevyroste. Když budou stále pádlovat a dřít, tak se mohou jednou dostat také hodně vysoko.