V nové a nedávno otevřené tenisové hale v Hluboké nad Vltavou se uskutečnilo vyhlášení prestižní ankety časopisu Tenis Kanáří naděje za rok 2020 pro jihočeskou oblast. Lucie Soukupová z TK Písek i Dominik Mojžíš z LTC České Budějovice dostali ocenění za výkony v kategorii staršího žactva.

Kapitán hokejové reprezentace řídí školu. Pochází z Písecka Přečíst článek ›

„Jsme první oblastí, která výsledky za rok 2020 vyhlašuje při tradičním setkání se zástupci místa konání vyhlášení, za přítomnosti známých osobností a rodinných příslušníků i trenérů oceněných sportovců,“ poznamenal předseda Jihočeského tenisového svazu Miloslav Hlaváček. Při zajištění ankety spolupracuje časopis Tenis s oblastními tenisovými svazy, které předání ocenění organizují. Garantem projektu je Český tenisový svaz.

Je známo, že se výsledky ankety vyhlašují začátkem následujícího roku. Letos však byla překážkou virová pandemie, a slavnostní akt se musel odkládat. „Ani na okamžik jsme neuvažovali o tom, že předáme ocenění jen tak někde za pochodu a neuspořádáme slavnostní večer,“ podotkl dále Miloslav Hlaváček. Uvítal zástupce společností Moneta Money Bank a Wilson, které oceňují vyhlášené hráčky a hráče finančně i materiálně, a další hosty.

Setkání pozdravil senátor a ředitel strakonické nemocnice Tomáš Fiala a také hlubocký starosta a senátor Tomáš Jirsa. Oba pogratulovali vítězce Lucii Soukupové a trenéru Jiřímu Linhovi, který zastupoval nepřítomného Dominika Mojžíše. Ten hrál na turnaji ve Dvoře Králové a nestačil se dostavit. Přítomni byli i předseda OV České unie sportu České Budějovice a člen Revizní komise Jihočeského tenisového svazu Jan Steinbauer či předseda tenistů MANE Hluboká Miloslav Bůrka a další hosté.

Lucie Soukupová obdržela originální trofej z návrhu i výroby skláře Zdeňka Kunsta i za rok 2019. „Jsem určitě ráda, že jsem ocenění dostala. A povedlo se mi to podruhé za sebou. Beru to jako svůj úspěch. Co se týká anket, je to můj největší úspěch,“ ujistila hráčka, která stále spadá do kategorie starších žákyň. „Za podporu děkuji především rodině, ale i klubu a tréninkovému středisku mládeže u nás v kraji.“

Dominik Mojžíš je letos prvním rokem v dorostu. Ocenění v anketě si považuje. Na dotaz, kam výsledek řadí, odpověděl jasně. „Vysoko. Je to pro mě další motivace v tréninku. Určitě se budu chtít dál zlepšovat a dosáhnout co nejlepších výsledků.“ Také Dominik Mojžíš ví, že musí mít dobré zázemí. „Děkuji všem, kteří mě podporují. Budu se za to snažit uhrát co nejlepší výsledky.“ Tenis hraje i jeho dvojče Patrik a o tři roky mladší sestra Vendula. (jts)