Zatím poslední kolo, které se hrálo o uplynulém víkendu, postupovými kartami ještě více zamíchalo. Písecké házenkářky v přímém souboji se Zlínem mohly udělat důležitý krok, protože olomoucká Zora překvapivě ztratila oba body na půdě Hlohovce, jenže svěřenkyně trenérky Kateřiny Keclíkové domácí utkání s Moravankami o gól prohrály a dovolily Zlíňankám přiblížit se na jediný bod.

Aktuálně první Baník Most je již jistým postupujícím. Druhá Slavia s devětadvaceti a třetí Poruba s osmadvaceti body mohou být zatím v relativním klidu. Čtvrté místo hájí Olomouc, která doposud nasbírala dvacet šest bodů. Písečanky jich mají třiadvacet a Zlínské hráčky o jeden méně. Každý tým bude hrát ještě o dvanáct bodů, ale dojde i na vzájemné souboje.

Právě zápasy konkurentů mohou být pro další vývoj určující. Už tuto sobotu se spolu utkají Olomouc a Zlín, o týden později pak Zora přijede do písecké obloukové haly. Pokud by Hanačky oba duely zvládly, už by pravděpodobně nebylo o co hrát.

Šance na účast ve vyřazovací části však stále žije a po několika záchranářských letech se do nich může podívat i celek z jihu Čech. Sokolky ale musejí ve zbytku sezony předvádět bojovnější výkony než proti Zlínu a zároveň doufat v zaváhání soupeřek. Jihočešky mají na závěr dlouhodobé soutěže zajímavý los. Na cestě do čtyřky je prověří celky z čela (Most, Michalovce), z chvostu (Bánovce, Prešov) i ze středu tabulky (Olomouc, Veselí n. M.).