Trenér třeboňského klubu Taekwon-do Zbyněk Mácha uvedl, že odd začátku letošního roku se zatím konaly dvě republikové soutěže. Jednou z nich bylo úvodní kolo Poháru Českého svazu TKD, které hostilo právě jihočeské lázeňské město. Soutěžilo se v technických sestavách (tul) a sportovním boji (matsogi). Dalším významným podnikem bylo Czech Open v Nymburku. Třeboňští taekwondisté se rozhodně nenechali zahanbit a na obou akcích získali celou řadu medailí.

Koronavir odložil ME 2020

Zbyněk Mácha (trenér Taekwon-do Třeboň): „Vyhlášení nouzového stavu a s tím spojená opatření a omezení nás všechny zastihla na vrcholu přípravy na mistrovství Evropy, které se mělo konat na konci dubna v Praze. Mělo to být po osmnácti letech, kdy se tato vrcholná akce měla konat v České republice. Všechny reprezentantky, seniorky Anežka Čurdová, Eliška Máchová, starší juniorka Veronika Rožboudová i nově nominovaná mladší juniorka Aneta Biňovcová, věnovaly velké úsilí přípravě a nyní prožívají velké zklamání a zároveň jsou naplněny nadějí, že se vše co nejdříve vrátí do normálu.Mistrovství Evropy se uskuteční v náhradním termínu, což by mohlo být snad ve druhé polovině srpna. Všichni ostatní se pochopitelně ptali, to nebyl ještě vyhlášen nouzový stav, jestli budou tréninky. V poslední době se nám podařilo aktivovat mnoho dalších závodníků, zejména z řad cvičících rodičů, se kterými je skvělá práce a je až úžasné, jaké ambice se v nich dají probudit. Snažili jsme se vymyslet nějaký nouzový režim, ale pak přišla stopka a jsme všichni doma. Dnes už ale jeden z nás instruktorů, Honza Mraček, který je zároveň i šéftrenérem reprezentace, na sedmou hodinu večerní zorganizoval ze svého bydliště přes facebook tabatu a myslím, že by to mohla být zajímavá inspirace i pro nějaké další aktivity. Teď je ale nejdůležitější, abychom se všichni co nejméně vystavovali možným rizikům a zároveň zachovali maximální ohleduplnost k okolí, což je jediná cesta, jak se co nejdříve vrátit k normálu a do tělocvičen.“

Pohár Českého svazu TKD v Třeboni

Zlaté medaile:

Vojtěch Filípek tul starší žáci 4 – 3 KUP, Darja Sigmundová tul starší juniorky 8 – 5 KUP

Veronika Rožboudová tul starší juniorky I. DAN…

Jakub Rožboud matsogi ml. junioři B – 45 kg

Vendula Růžičková matsogi seniorky B + 77 kg

Veronika Rožboudová matsogi st. juniorky A – 52 kg

Eliška Máchová matsogi seniorky A – 57 kg

Anežka Čurdová matsogi A – 72 kg

Stříbrné medaile:

Štěpán Ševčík matsogi ml. žáci – 35 kg

Marek Rajsigl matsogi st. žáci + 60 kg

Karolína Chmelíková matsogi st. žákyně – 50 kg

Veronika Máchová matsogi st. žákyně – 55 kg

Aneta Biňovcová tul ml. juniorky 2 – 1 KUP

Jakub Rožboud tul ml. junioři 4 – 3 KUP

Radek Bašta tul senioři 6 – 3 KUP

Martin Kolář matsogi ml. junioři B – 45 kg

Tomáš Kropík matsogi ml. junioři B + 70 kg

Kateřina Ficková matsogi I st. juniorky A – 58 kg

Bronzové medaile:

Štěpán Ševčík tul ml. žáci 4 – 1 KUP

Patricie Kočková tul st. žákyně 8 – 7 KUP

Karolína Chmelíková tul st.žákyně 2 – 1 KUP

Jan Čutka matsogi senioři A – 92 kg

Andrea Máchová tul st. juniorky I. DAN

Dana Ficková tul seniorky 8 – 5 KUP

Vendula Růžičková tul seniorky 4 – 3 KUP

Eliška Máchová tul seniorky II. DAN

Miroslav Dušák tul senioři 8 – 7 KUP

Filip Rektoris matsogi ml. junioři B – 55 kg

Martin Novák matsogi senioři B – 85 kg

Aneta Biňovcová matsogi ml. juniorky A – 50 kg

Matěj Ficek matsogi ml. junioři A – 45 kg

Václav Bambule matsogi ml. junioři A – 55 kg

Nejúspěšnější jednotlivci:

Darja Sigmundová (st. juniorka B)

Veronika Rožboudová (st. juniorka A)

Oddíl z Třeboně se celkově podle výkonů , výsledků a počtu získaných bodů umístil na čtvrté pozici.

Czech Open 2020 v Nymburku:

Zlaté medaile:

Veronika Rožboudová TUL I. DAN st. juniorka a MATSOGI – 52 kg st. juniorka

Martin Kolář MATSOGI – 50 kg ml. junior, Anežka Čurdová MATSOGI – 72 kg seniorka

Stříbrné medaile:

Karolína Chmelíková TUL 2+1 KUP st. žákyně



Veronika Máchová MATSOGI – 55 kg st. žákyně



Dana Ficková TUL 8-5- KUP seniorka



Miroslav Dušák TUL 8+5 KUP senior



Aneta Biňovcová MATSOGI – 45 kg ml. juniorka



Jakub Rožboud MATSOGI – 45 kg ml. junior

Bronzové medaile:

Štěpán Ševčík TUL 4+3 KUP ml. žák a MATSOGI – 35 kg ml. žák,

Vojtěch Filípek TUL 4+3 KUP st. žák,

Matěj Ficek TUL 2+1 KUP ml. junior

Karla Filípková TUL 8+5 KUP seniorka

Vendula Růžičková TUL 4+3 KUP seniorka

Anežka Čurdová TUL II. DAN seniorka

Eliška Máchová TUL II. DAN seniorka

Radek Bašta TUL 8+5 KUP senior

Filip Rektoris MATSOGI – 50 kg ml. junior

Kryštof Ševčík MATSOGI – 57 kg st. junior

Kateřina Ficková MATSOGI – 58 kg st. juniorka

nejúspěšnější jednotlivci:

Veronika Rožboudová (st. juniorka).

Top ten ligy Českého svazu TKD za rok 2020:

Veronika Rožboudová – 1. místo v celkovém pořadí starší juniorky

Štěpán Ševčík – 2. místo v celkovém pořadí mladší žáci

Anežka Čurdová – 3. místo v celkovém pořadí starší juniorky

Veronika Rožboudová byla nejlepší závodnice v technických sestavách v kategorii starší juniorky

Anežka Čurdová byla nejlepší závodnice ve sportovním boji – starší juniorky

Štěpán Ševčík byl nejlepší závodník v technických sestavách – mladší žáci

Taekwon-do Třeboň:

Třeboňský klub získal první místo v celkovém pořadí škol ve skupině starší žáci a žákyně.

Třeboňský klub byl 2. v celkovém pořadí škol ve skupině starší juniorky a junioři.