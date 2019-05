Od začátku však takový scénář nechtěli připustit a šli si za prvním vítězstvím v sérii. K tomu jim pomohli i sami hosté, kteří hned ve 3. minutě museli pykat za nedovolený zákrok. Domácí nabídnutou šancí nepohrdli. Rodovo nahození tečoval Kabele mimo dosah Dobrovolného a Písek se rychle ujal vedení – 1:0. Pedagog ale dokázal dvě minuty na to srovnat, když protiútok vedený Zaymlem úspěšně zakončil Bárta – 1:1. O čtyři minuty později dokonce Českobudějovičtí překlopili skóre na svoji stranu, když střelu jdoucí mimo tři tyče tečoval do Gábovy brány Zayml – 1:2.

Písečtí nic nevzdávali, však také byli aktivnější, i když to zatím nedokázali přetavit do vstřelených branek. Ve 20. minutě se ale rozjelo představení Jana Sýbka, který nejprve po spolupráci Kabeleho s Přibylem vyrovnal – 2:2. O necelé dvě minuty později jej pak ve vlastním oslabení vybídl do brejku Rod a Sýbek se tváří v tvář Dobrovolnému nemýlil. Domácí znovu vedli – 3:2.

Průběžný stav utkání byl sice velmi těsný, ale Švantlák držel utkání pevně ve svých rukách. Českobudějovičtí se samozřejmě s blížícím se koncem snažili stále více o vyrovnání, ale David Gába byl jistotou domácí obrany. V závěru hosté ještě zkusili hru bez brankáře, ale ani ta jim úspěch nepřinesla. Naopak do brejku se dostal znovu Sýbek a 3 sekundy před třetí sirénou pečetil střelou do odkryté brány nejen vítězství Švantláku, ale také svůj hattrick – 4:2.

3. SF: HC ŠD Písek – SK Pedagog Č. B. 4:2 (1:2, 2:0, 1:0), stav série 1:2

Branky a nahrávky: 4. Kabele (Rod, Habart), 20. Sýbek (Kabele, Přibyl), 21. Sýbek (Rod), 45. Sýbek (Hřebíček) – 6. Bárta A. (Zayml), 10. Zayml (Kotek, Bárta A.).

Střely: 23:20, Vyloučení: 8:6, Využití: 1:0, V oslabení: 2:0, Počet diváků: 120.

Sestava HC ŠD Písek: Gába D. – Hřebíček, Kozák, Tajbl, Rod, Přibyl – Gába O., Kabele, Habart – Hromádka, Volf J., Sýbek – Pelc, Volf R.

Útočník HC ŠD Jan Sýbek po utkání řekl: Konečně se nám povedlo po delší době překonat Dobrovolného. Šli jsme si za vítězstvím od začátku a nepochybovali jsme, že bychom to nezvládli. Zítra do toho musíme vletět stejně.

Také v nedělním utkání visela nad píseckými hokejbalisty hrozba konce sezóny. Ta ale vzala rychle za své. Domácí sice nemohli využít zraněné Sýbka s Pelcem, ale náhrada v podobě Vlčka byla více než adekvátní. Právě Filipa Vlčka při prvním střídání druhé formace vybídl ke skórování David Gába, hrající tentokrát v poli, a domácí šli rychle do vedení – 1:0. Druhé střídání stejného útoku, si Gába s Vlčkem role tentokrát prohodili a mladší z bratrů Gábových vsítil svůj první gól v utkání – 2:0. Hosté sice v 6. minutě z ojedinělé příležitosti snížili Zelenkou – 2:1, ale prakticky vzápětí mířil do černého Hromádka a Švantlák znovu odskočil na rozdíl dvou branek – 3:1. Na konci 11. minuty se navíc po spolupráci bratrů Volfových prosadil mladší Jakub – 4:1. To již nevydržel gólman Pedagogu Dobrovolný, odešel na střídačku a v bráně hostí jej nahradil Davídek.

Hráči HC ŠD byli při chuti a na hostující obranu se valil jeden útok za druhým. V 18. minutě přišla další gólová radost v Orange aréně po souhře první formace, na jejímž konci byl Ondřej Gába – 5:1. Dvě minuty na to se do útočení zapojil obránce Hřebíček a Davídek se mohl opět jen bezmocně ohlédnout za svá záda – 6:1. O chvíli později právě písecký obránce našel přesným pasem z vlastního pásma Habarta na útočné modré a domácí kanonýr bez problémů zakončil samostatný nájezd – 7:1. Na začátku 28. minuty po nahrávce Jakuba Volfa pálil Hromádka a znovu úspěšně – 8:1. Hosté pak minutu a půl před druhou sirénou zahrozili při vlastním oslabení a Hakl překonal Čapka – 8:2.

O vítězi čtvrtého semifinále nebylo pochyb. Přesto nechtěli Písečtí nic vypouštět a stále se snažili přidat další branky. Ve 35. minutě znovu skvěle zafungovala spolupráce Vlček – David Gába a druhý jmenovaný znovu úspěšně zakončoval – 9:2. Jubilejní desátá branka visela ve vzduchu, ale Orange aréna na ni čekala až do závěrečné pětiminutovky. Nejprve se však ve 41. minutě ocitl hostující Malecha osamocen před Čapkem a střelou k levé tyči kosmeticky upravil stav utkání – 9:3. Půl minuty na to ale znovu úřadoval David Gába a vstřelil očekávanou desátou branku HC ŠD a zároveň tím dokonal svůj hattrick – 10:3. Definitivní podobu výsledku dal v poslední minutě písecký kanonýr Habart – 11:3.

4. SF: HC ŠD Písek – SK Pedagog Č. B. 11:3 (4:1, 4:1, 3:1), stav série 2:2

Branky a nahrávky: 1. Vlček (Gába D., Hromádka), 3. Gába D. (Vlček, Hřebíček), 7. Hromádka (Gába O.), 11. Volf J. (Volf R.), 18. Gába O. (Habart, Kabele), 20. Hřebíček (Volf R., Hromádka), 21. Habart (Hřebíček), 28. Hromádka (Volf J.), 35. Gába D. (Vlček, Habart), 41. Gába D. (Hromádka, Hřebíček), 45. Habart (Gába O., Hřebíček) – 6. Zelenka (Hakl), 29. Hakl (Malecha), 41. Malecha (Kovařík).

Střely: 61:35, Vyloučení: 4:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:1, Počet diváků: 66.

Sestava HC ŠD Písek: Čapek – Hřebíček, Kozák, Tajbl, Rod, Přibyl – Gába O., Kabele, Habart – Gába D., Vlček, Sýbek – Volf J., Volf R.

Útočník HC ŠD David Gába po utkání řekl: Dnes nám tam napadalo opravdu skoro všechno. Vím, že pro gólmany je takové utkání těžké. Dvě domácí výhry jsme chtěli urvat a jsme rádi, že se nám to tak skvěle povedlo.

Boj o finále rozhodne poslední 5. zápas, který se bude hrát v sobotu v Českých Budějovicích od 9 hodin. Druhá série žádné drama nepřinesla, vítěz základní části Suchdol si hravě poradil se zálohou prachatických Horalů a sérii ovládl 3:0 na zápasy.

Václav Pelc