Luiso, byla jste nes nejlepší střelkyní zápasu. Jak to z Vašeho pohledu byl těžký duel? S holkama jsme byly hodně nemotivované a připravené zápas vyhrát. Šly jsme do toho všechny s tím, že je to možná poslední domácí zápas sezony. Věděly jsme, že tu bude plno fanoušků, a tak jsme se všechny od začátku snažily soupeřky zlomit. Podařilo se nám do zápasu vletět s obrovskou energií, dobře se bránilo. Byly jsme s holkama zkrátka jede tým.

Vedeme 2:0, ale ještě není hotovo, krotí euforii trenér Petr Martínek

Začátek opravdu v obrovském tempu.Bylo to důležité. Trenér nám zdůrazňoval, že druhá půle bude jen o nás, protože to jde stále obrátit. Sice se vedlo o třináct, ale ani to nemusí stačit.

Určitě vám všem proběhlo o přestávce hlavou i to, jak se podařilo otočit první utkání.

Trochu jsme se s holkama obávaly, aby se nám nestalo něco podobného a Trutnov to neotočil. Naštěstí jsme to nedopustily.

Skvělá reklama na basketbal a druhý bod BK Strakonice v play out

Co jste říkala atmosféře v hale?Bylo to úplně úžasné. Jsem moc ráda, že přišlo tolik lidí a všichni v bílé. Bylo to skvělé a moc nám to pomohlo.

I přes tu atmosféru ale asi sérii domů vrátit nechcete.

Bylo to fantastické, ale raději bychom to ukončili již v Trutnově.