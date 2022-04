Před dvaceti lety ovládl „Šumavu“ v Klatovech téměř domestikovaný Karel Trojan, a to hned při své premiéře s vozem kategorie WRC na mistrovském podniku. O pět let později oslavil na tamní cílové rampěsvé premiérové šumavské prvenství Václav Pech a přesně před deseti lety se poprvé z největších klatovských pohárů radoval Jan Kopecký. Všechny tyto piloty uvidíme už za pár dní také na startu už 56. ročníku nejstarší stále existující české soutěže, Rallye Šumava Klatovy.

Právě od roku 2012 už ale Pech s Kopeckým nikoho dalšího na nejvyšší klatovský stupínek nepustili, zda toto tvrzení vydrží i nadále v platnosti, to však budeme vědět až na státní svátek, tedy 8. května odpoledne. Lehké to mít ale nebudou, protože jak naznačila úvodní soutěž letošního národního šampionátu, zejména Filip Mareš se je bude snažit z tohoto piedestalu sesadit. O přední příčky jistě budou závodit ale i další jezdci (přihlášeni jsou s vozy nejvyšší kategorie třeba Dominik Stříteský či Václav Kopáček). Konkurenci navíc letos posílí i několik zahraničních posádek ,jedním z nich bude (u nás už také dobře známý) princ Albert von Thurn und Taxis.

Na rozdíl od loňska vyhraje každoroční boj o větší počet posádek nad Šumavou při svém jubilejním, 30. ročníku, Historic Vltava Rallye. Když nakoukneme i do jejího seznamu vítězů a porovnáme jej s letošními přihlášenými, najdeme tam shodující se jména Valter Christian Jensen, Mats Myrsell, ale také Jiří Hrubý či Lubomír Tenkl. S nimi všemi se na startu letos opět potkáme, při snaze rozšířit svůj seznam klatovských úspěchů to budou mít ale zatraceně těžké. Na letošní „Vltavu“ se totiž zapsali také oba poslední vítězové, Italové „Lucky“ a „Zippo“, kteří se svými vozy Lancia Delta HF Integrale a Audi Quattro budou chtít jistojistě ovládnout také letošní klání. Čeká nás zkrátka jeden z nejsilněji obsazených ročníků historie, závodníci dorazí z celé Evropy od Španělska přes Velkou Británii až po Estonsko, také my ale budeme mít po několika letech své želízko v ohni v boji o nejvyšší příčkyv absolutním pořadí soutěže – známý český závodník (a tak trochu dobrodruh) Vojtěch Štajf po loňskévelmi úspěšné „historické“ premiéře chystá pro Vltavu modernější a rychlejší techniku v podobě Toyoty Celica GT Four ST 165. „My jeho týmu držíme palce, aby ono (de facto nově postavené) soutěžní auto stihl připravit tak, aby netrpělo dětskými nemocemi. V takovém případě jsme totiž přesvědčeni, že s ním Vojta dokáže potrápit i evropskou špičku! Souboje na jubilejní Vltavě tak budou mít pro diváky i pro nás ještěvětší náboj než obvykle,“ říká k tomu předseda organizačního výboru klatovských soutěží Jan Petrů.

Autor: Karel Špaček