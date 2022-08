Branky: Bičiště 6, Landsinger 4 (2), Fencl 4, Miklas, Zach, Wildt 3, M. Nejdl 2 (1), Baierling, Samek 2, Nový, Kaplan 1 – Sedláček 13 (2), Kesl 5, Nolč 4, Brůha, Nosek 3, Ryba 2, Hörner 1. Rozhodčí: Moravec, Tůma. Vyloučení: 1:2. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 3:3.

Na úvod turnaje se utkal domácí extraligový nováček s nováčkem první ligy. Strakoničtí tak byli favoritem, ale v utkání většinou tahali za kratší konec. Hosté hráli sympaticky, odvážně a v tempu, navíc je několikrát podržel brankář. Strakoničtí působili těžkopádněji, jejich hra postrádala přesnost a lehkost. Navíc se po deseti minutách hry museli obejít bez kapitána Tomáše Peka, který ze zápasu odstoupil kvůli výronu v kotníku.

Strakoničtí vedli jen na začátku utkání 5:3, pak ale soupeř otočil a vedl 7:5. Celý první poločas si udržoval mírné vedení a nakonec ho vyhrál 18:16, když domácí Landsinger po čase zahodil sedmičku. Po změně stran Jihočeši stále dotahovali. Až ve 46. minutě vyrovnal Miklas na 24:24, o pět minut později byl stav 26:26. Domácí pak dvěma trefami odskočili na 28:26. Jenže slibný náskok ztratili během půl minuty na konci 59. minuty. Oba celky se pak ještě jednou vystřídaly v jednobrankovém vedení, ale na konci duelu svítil na tabuli stav 31:31.

"Z naší strany to byl nepovedený zápas. Remíza je spravedlivá, ale neměla vůbec být, měl by se projevit rozdíl v soutěžích. Byli jsme všude o krok později, do utkání jsme se ani pořádně nedostali. Soupeř byl naopak nahecovaný, zápas ho víc bavil. Nebyl u nás problém s fyzičkou, ale s přístupem. Ten musíme zlepšit," komentoval utkání domácí David Bičiště.

Zdroj: HBC Strakonice a Jan Škrle