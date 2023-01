Branky: Halíček 7 (3), Štěpán 5, J. Flajsar, D. Flajsar, Hajko, Bendicsek 3, Navrátil 2, Bartůněk, Melichar, Miroslav Štohanzl, Tomášek 1 – Němec 7 (2), A. Nejdl 4, Bičiště 3, Wildt 2 (1), Fencl, M. Nejdl 2, Pek, Sedláček, Krejčí 1. Rozhodčí: Králíček, Letev. Vyloučení: 4:2. ŽK: 1:1. Góly ze sedmiček: 3:3.

Strakoničtí házenkáři drželi s domácím celkem krok v první čtvrthodině. Jednou se dokonce dostali i do vedení. Za stavu 6:5 však přišla domácí šňůra na 9:5 a ve 22. minutě domácí vedli dokonce 13:6. Do přestávky Strakoničtí snížili, v úvodu druhého poločasu přidali další dvě branky a rázem to bylo o tři góly. Stejný rozdíl byl ještě ve 44. minutě, ale pak domácí svůj náskok navýšili a dokráčeli si pro vítězství.

Velmi dobrý zápas odehrál mladý strakonický pivot Martin Němec, který byl se sedmi góly nejlepším střelcem mužstva, když dvě branky dal ze sedmiček.

"Mohli jsme možná uválčit trošku lepší výsledek, ale průběh zápasu bychom asi nezměnili. Mohli jsme jít na dva góly z trháku, nedali a Veselí nám odskočilo na čtyři branky. Trápily nás technické chyby, co jsem po zápase počítal, měli jsme jich devatenáct. Trošku se to možná dá přičítat nerozehrání, ale byly tam i pasáže, za které jsem spokojený. Myslím, že kluci předvedli v některých fázích dobrý výkon, ale bohužel to na Veselí nestačilo. Výborně chytal Víťa Schams," komentoval duel strakonický trenér Michal Zbíral.

"Myslím, že jsme po zimní pauze měli chuť do prvního zápasu, byl tam cítit drive, ale hodně nás srážely technické chyby, hlavně v prvním poločase. Odcházeli jsme asi trochu zklamaní, že mohl být výsledek lepší, ale bohužel to na domácí nestačilo," doplnil k utkání nejlepší strakonický střelec utkání Martin Němec.

V dalším kole Chance extraligy přivítají strakoničtí házenkáři v sobotu 4. února na domácí palubovce Duklu Praha. Začátek utkání je v 17 hodin.

