Branky Strakonic: A. Nejdl 8, Mošovský 6 (3), Landsinger 5, Fencl, Sedlák 4, Masák, Samek 3, M. Nejdl, Říha 2, Kaplan, Wildt 1.

Strakoničtí házenkáři jsou již myšlenkami v baráži o extraligu, ale museli ještě odehrát poslední dvě kola první ligy. V tom předposledním rozstříleli desátý Náchod a potvrdili tak vedoucí postavení v tabulce. Nyní je ještě čeká derniéra ve Velké Bystřici.

"Během pár dnů jsme se utkali s dalším soupeem ze spodku soutěže, ale s Náchodem to tentokrát bylo těžší. bylo těžší. Nebylo snadné najít motivaci a hlavně soustředěnost, aby se každý soustředil sám na sebe a ne na rozhodčí nebo aby nic nevymýšlel. Věděli jsme, že pokud budeme všichni hrát koncentrovaně, neměl by být problém. Naší snahou bylo hrát co nejrychleji, dávat jednoduché góly, skórovat z dálky a z křídel, v obraně pak být maximálně soustředění. Myslím, že jak s Dvorem Králové, tak s Náchodem jsme obdrželi zbytečné góly, které šly spíše za jednotlivci," shrnul své pocity nejlepší hráč utkání s Náchodem Adam Nejdl a pokračoval: "Teď nás čeká ještě poslední zápas ve Velké Bystřici, ale přiznávám, že moje myšlenky už spíše směřují k baráži o extraligu. Chceme v ní uspět a postoupit."

Zdroj: HBC JVP Strakonice 1921