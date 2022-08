Branky: A. Nejdl 7, Kaplan 4, Wildt 3 (2), Krejčí, Fencl 3, Nový, Landsinger, Baierling 2, Miklas, Bičiště, Zach 1 – Singwald 9 (1), J. Simbech 6, S. Simbech, Goebel 4, Hass 2, Valentin Deml, Vincent Deml, Heinke 1. Rozhodčí: Skružný, Tůma. Vyloučení: 3:4. ČK: 0:1 (Heinke). Góly ze sedmiček: 2:2.

Ve druhém turnajovém utkání strakonickým házenkářům vyšel hlavně první poločas. Tentokrát se již v domácím dresu objevil Adam Nejdl, který ve čtvrtek chyběl ze zdravotních důvodů, naopak tentokrát chyběl kapitán Tomáš Pech kvůli zraněnému kotníku.

Oproti předešlému remizovému duelu se Šťáhlavy tentokrát Jihočeši proti soupeři ze čtvrté nejvyšší německé soutěže byli o krok vpředu. Na začátku si vypracovali dvou až tříbrankový náskok, poté pětibrankový a ve 21. minutě vedli už 13:7. Hosté do přestávky stáhli na rozdíl čtyř tref. Vstup do druhého dějství Strakonickým nevyšel, během úvodních tří minut třikrát inkasovali a na začátku 36. minuty soupeř vyrovnal na 13:13. Domácí následně znovu odskočili a v 50. minutě to bylo znovu o pět (24:19). Jenže přišlo polevení a v 56. minutě už to bylo pouze o gól (27:26). Pak ještě přidaly oba celky po dvou brankách.

"Oproti duelu se Šťáhlavy jsme odehráli dobré utkání. Vyplácel se nám zodpovědný přístup, i když pak se projevil úbytek koncentrace z naší strany a přišly nějaké nepřesnosti. Kvůli tomu se zápas začal tahat. Ale i když jde jen o přípravu, člověk by měl jít do každé situace stejně. Reggensburg byl slabší soupeř, než s jakými se budeme potkávat v extralize, ale zase trochu specifický, německá házená je trochu jiná," uvedl k duelu domácí kanonýr Adam Nejdl.

Zdroj: HBC Strakonice a Jan Škrle