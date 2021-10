„Hledáme náhradní možnosti. Budeme nuceni dojíždět trénovat do jiných měst,“ uzavřel Fügner.

„Konečně jsme zase po skoro dvouleté pauze viděli několik pěkných zápasů. Zápasy žen byly od začátku v naší režii,“ uvedl Fügner. Letošní ročník nejvyšší soutěže vodního póla žen neměl tradiční průběh. Kvůli pandemii byly část roku bazény zavřené a tak se ročník smrskl do jednoho závěrečného turnaje, kde strakonické pólistky jasně dominovaly.

„Přepisujeme dějiny. Šestnáctý titul mistra republiky v řadě je doma ve Strakonicích,“ uvedl po víkendových oslavách šťastný trenér Marek Fügner. V loňském roce strakonická děvčata zapsala Agentura Dobrý den do České knihy rekordů za 15. titul v řadě. Letos přidávají držitelky rekordu pro nejúspěšnější hráčky kolektivního sportu další triumf.

