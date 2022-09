To se koná ve čtvrtek 8. září v prostoru pod Hvězdou pod názvem Poznej sporty ve Strakonicích. v době od 9 do 18 hodin bude připraven sportovní den pro veřejnost. Jednotlivé sportovní kluby představí svou činnost a zájemci si mohou jednotlivé sporty také přímo na místě vyzkoušet.

Loňský první ročník této akce měl skvělou odezvu a přivedl do sportovních oddílů ve Strakonicích desítky nových sportovců. Tak neváhejte, vaše ratolesti mají skvělou možnost si vybrat, co by je v oblasti sportu nejvíce bavilo.