OKRESNÍ PŘEBOR

5. kolo: Kovářov – Svatkovice odloženo.

Kovářov B – Heřmaň B 0:18. V. Šareš, Š. Miklas, J. Pošusta a M. Těhle 2, debly.

Heřmaň – Sokol Písek B nehlášeno.

Protivín C – Mirotice B 13:5. I. Marková, M. Polanský a P. Vařečka 3, F. Färber 2, debly – M. Vašek a M. Matuška 2, F. Kuželka.

Aktuální tabulka:

1. Svatkovice 4 4 0 0 0 53:19 12

2. Slavoj Protivín C 5 3 0 2 0 55:35 11

3. Sokol Mirotice B 5 3 0 2 0 56:34 11

4. TTC Kovářov 4 3 0 1 0 41:31 10

5. Sokol Heřmaň 4 2 1 1 0 44:28 9

6. Sokol Heřmaň B 5 1 1 3 0 48:42 8

7. Sokol Písek B 4 1 0 3 0 26:46 6

8. TTC Kovářov B 5 0 0 5 0 1:89 5

OKRESNÍ SOUTĚŽ

5. kolo: Protivín D – Mirotice E 10:8. M. Polanský 4, J. Vojta a M. Soumar 2, B. Levita, debl – J. Krahulec st., a J. Karas st. 3, O. Skok, debl.

Kovářov C – Svatkovice B nehlášeno.

Mirotice D – Mirotice C 5:13. R. Klamer 2, T. Ježek, D. Řeřábková a M. Řeřábek – R. Jonák a V. Olšbauer 4, M. Kožený 3 debly.

Svatkovice C – Hradiště 12:6. J. Hošna 4, L. Střízek a P. Čapek 3, R. Jakovec, debl – S. Říha a R. Kratochvíl 2, V. Lysina, debl.

Aktuální tabulka:

1. Svatkovice C 5 4 0 1 0 63:27 13

2. Svatkovice B 4 4 0 0 0 59:13 12

3. Sokol Mirotice E 5 3 0 2 0 55:35 11

4. Sokol Mirotice C 5 2 1 2 0 44:46 10

5. Slavoj Protivín D 5 2 1 2 0 37:53 10

6. AFK Hradiště 5 2 0 3 0 48:42 9

7. Sokol Mirotice D 5 1 0 4 0 24:66 7

8. TTC Kovářov C 4 0 0 4 0 12:60 4