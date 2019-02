Písek - Sobotní utkání 15. kola interligy házenkářek: Sokol Písek – DHK Zora Olomouc 23:24 (10:13).

Písecká Michaela Součková (na archivním snímku při střelbě v zápase s Veselím) byla nejlepší střelkyní i hráčkou v sobotním utkání interligy házenkářek, ve kterém Písek prohrál s Olomoucí 23:24. | Foto: František Panec

První letošní domácí zápas sehrály písecké házenkářky dobře a potvrdily stoupající formu z předchozích duelů ve Zlíně a ve Veselí.

Olomouc přijela na jih Čech coby tým nacházející se rovněž v dolní polovině tabulky, měla ale na svém kontě o čtyři body více než Jihočešky.

Ty šly do zápasu šly s jasným cílem, vyhrát, ale realita byla jiná. První gól sice inkasovaly až ve 3. min. od Růžičkové ze sedmimetrového hodu, ale poté přišly i další branky. A když v 7. min. brankářka hostí Raníková chytila Vyhnalové sedmičku, vzal si domácí trenér Slavík za nepříznivého stavu 1:6 oddechový čas.

Nic to však nebylo platné, v 16. min. úvodního poločasu to bylo již 1:10 a s Pískem to vypadalo na pořádný debakl. Jenomže pak si vzala slovo domácí Součková a přesnými trefami snížila na 5:10.

Poté Raníková vychytala v trháku Malou, ale právě Malá svým gólem ve 23. min. snížila vedení hostí na 6:10 a o chvíli později stejná hráčka skórovala opět – 7:11. Výbornými zákroky držela domácí tým ve hře brankářka Stojarová.

Borovská přesným zásahem korigovala ze sedmičky na 9:13 a v poslední minutě úvodního dějství se trefila Jandečková – 10:13.

Do druhé poloviny zápasu nastoupila Olomouc v nejsilnějším složení, přesto po dvou minutách hry vedla už jenom 13:11.

Následně snížila Součková na 12:14 a Malá z trháku ve 35. min. skórovala na rozdíl jediné branky – 13:14. Další pěkný gól zaznamenala z křídla Dvořáková (14:15), jenomže pak si domácí hráčky vybraly slabší chvilku a ve 46. min. prohrávaly o pět branek – 15:20. Nedařilo se střelkyni Borovské, která snad šestkrát trefila tyč branky výborné Raníkové.

Borovská se rozstřílela až v závěru střetnutí, kdy nejprve snížila ze sedmičky na 19:23, poté skórovala na 20:24, hned na to Dvořáková přidala další gól (21:24), v 57. min. se trefila Michková na 22:24 a ve vypjatém závěru utkání stačila ještě Borovská několik vteřin před sirénou upravit na konečných 23:24!

Přes prohru diváci ve stoje poděkovali hráčkám potleskem za odvedený výkon a bojovnost, kterými téměř již ztracený zápas ještě hodně zdramatizovaly. Škoda, k bodovému zisku měly písecké házenkářky velice blízko.

Po utkání zklamaný trenér píseckého týmu Jan Slavík řekl:

„Gratuluji soupeři k vítězství a zisku dvou bodů. Nezachytili jsme začátek střetnutí, v polovině úvodního poločasu vedla Olomouc o devět branek a nevypadalo to s námi dobře. Děkuji hráčkám za to, že za velmi nepříznivého stavu zápas takzvaně nezabalily a bojovaly o co nejlepší výsledek až do konce. Výborně zachytala brankářka Stojarová, v poli byla nejlepší hráčkou Součková. V dalším kole jedeme do Michalovců, což pro nás bude hodně těžký zápas."

Napomínání 3:3, vyloučení 1:3, sedmičky 3/2:4/4, rozhodčí Hanák a P. Novák, 160 diváků. Sestava a branky Písku: Stojarová, Brožová – Součková 8, Borovská 5/2, Malá 4, Vyhnalová 2, Dvořáková 2, Michková 1, Jandečková 1, Vrabcová, Boorová, Keslerová, M. Veselá, Kutlvašrová, Kalčíková.

Nejvíce za Olomouc: Růžičková 6/4, Severová 5, Fabíková 5, Dostálová 3, Gebre Selassie 3.