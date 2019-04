Přestupy: Kateřina Dvořáková (Čéč) do Sokola, Petra Holá (SKP) do Čtyř Dvorů (ČD), Alois Kuna (JčKM) do ČD, David a Veronika Piklovi (Sokol) do ČD, Petr Urban (ČD) do Aktisu Praha, Vanessa Vozábalová (Sok) do Atl. Jižní Město.

Hostování (podle abecedy, včetně soutěží mládeže): Eliška Andrlová (JH) do Pacova, David Barda (Mi) do Bechyně, Linda Bednářová (NB) do JH, Martin Beneš (Bl) do ČD, Jan Bláha (ČZ) do NV, Jitka Bočkayová (SKP) do ČD, Jonáš Böhm (NB) do JH, Patrik Bouška (Chyš) do VS, Pavla Brejchová (ČZ) do NV, Jakub a Roman Budilovi (Písek) do Ústí n. Labem, Ester Červinková (Dukla) do VS, Karel Diviš (Bl) do ČD, Daniel Dvořák (Most) do VS, Kristýna Dvořáková (JH) do Pacova, Oliver Ernst (ČD) do Aktisu, Pavel Fleischmann (Mi) do Bechyně, Dominik a Urs Gyselovi (NV) do VS, Magdalena Halounová (ČZ) do NV, David Hašek (NV) do Sokola, Filip Holoubek (NV) do Sokola, Anna Hotová (NB) do JH, Anna Hřebíčková (NB) do JH, Adam Christoph (S. Pha) do Sokola, Jakub Janáč (ČZ) do NV, František Janec (Ves.) do Chodova, Natálie Jarošová (NB) do JH, Nikola Ježková (NV) do Pacova, Natálie Kahudová (ČZ) do NV, Lucie Káplová (SKP) do ČD, Štěpán Klečka (ČZ) do NV, Ondřej Kohout (Chyš) do VS, Nela Korešová (Pí) do Sušice, Šimon Kořánek (Mil) do VS, Vendula Kotálová (ČZ) do NV, Vít Kotrba (Pa) do VS, Iveta Kouřimová (ČZ) do NV, Kristýna Koutná (NV) do ČD, Alice Kovářová (ČZ) do NV, Marek Krňanský (NV) do Sokola, Kateřina Kršková (NV) do ČD, Kamila Kůtová (ČZ) do NV, Petr Mach (ČZ) do NV, Adéla Martínková (VS) do Milevska, Karolína Mášková (Be) do Sokola, Eva Němcová (NV) do ČD, Simona Němcová (NB) do JH, Jan Ovčík (NB) do JH, Alena Panovská (VS) do Dukly, Jakub Pecha (NB) do Sokola, Kamila Pilíková (ČZ) do NV, David Písek (ČZ) do NV, Jan Podlešák (Bl) do ČD, Jakub Pokorný (Mi) do Bechyně, Štěpán Pokorný (Mi) do VS, Jiří Polák (Sokol) do Dukly, Linda Polívková (Bl) do ČD, Dita Poslušná (NV) do ČD, Pavel Prančl (Bl) do Čéčovy, Antonín Robotka (NB) do JH, Adéla Sedláková (Bl) do ČD, Michal Sládek (Čéč) do ČD, Milan Slavětínský (Be) do VS, Lucie Sokolová (Bl) do ČD, Luboš Šimeček (Bl) do ČD, Jakub Šimek (ČZ) do NV, Johana Šímová (NV) do Pacova, Martin Šustr (Čéč) do ČD, Antonín Švarc (ČZ) do Šk. Plzeň, Martin Tipka (KIN) do USK, David Tupý (Be) do Olomouce, Libor Tupý (Be) do VS, Václav Turek (Bl) do ČD, Edita Vaculíková (Dukla) do VS, Jindřich Vít (ČD) do Aktisu.

Ligový los

V I. lize A budou závodit Třebíč, Domažlice, Sparta, Sp. Praha, Sokol ČB, Pacov, St. Boleslav a K. Vary, ženy Beroun, Slavia, Sparta, Sp. Praha, VS Tábor, Pacov, St. Boleslav, S. Plzeň. Ve II. lize B jsou muži Olympu B, Klatov, Vlašimi, Plzně B, Sp. Praha B, VSTábor, Berouna a Stodůlek, ženy Sokola ČB, Klatov, Vlašimi, Plzně B, Sp. Praha B, Čtyř Dvorů, Stříbra a Sušice. I. kola budou 18. a 19. května.