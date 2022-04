Nervozita a tlak ze strany možného titulu a přiblížení se k mistrovství České republiky svázaly píseckým hráčům ruce. "Celé utkání se hráči trápili jak s rozehrou tak s finálním zakončením." Utkání nakonec skončilo remízou a o týmu, který sebere bod navíc rozhodly až samostatné nájezdy. "V nich byl soupeř nekompromisní a všechny tři nájezdy proměnil. Nám se nájezdy nepovedly a soupeř se tak mohl radovat z první výhry."

Do druhého zápasu proti Milevsku vstoupili Písečtí s opačným přístupem. "Lehce upravená taktika a zvýšené sebevědomí ukázaly přítomným rodičům a fanouškům jaký florbal doopravdy umíme. V tomto zápase jsme drželi bránu zavřenou a došli jsme si k vítězství 4:0."

Výhra nad Milevskem písecký tým posunula do semifinále, kde narazil na strakonické hráče. "Hned v úvodu jsme se ujali vedení, které nám vydrželo až do konce třetiny." Strakonice se ale nevzdaly a rychle na naše vedení zareagovaly dvěma góly, díky kterým srovnaly stav utkání. "Na konci druhé třetiny jsme zabrali a soupeři opět odskočili na dvoubrankový rozdíl. Do třetí třetiny jsme vstoupili s větším klidem, který nám ale moc dlouho nevydržel." Soupeř opět srovnal skóre a na obou stranách se čekalo na rozhodujícího střelce, který se ale do konce třetiny neukázal a utkání musely opět rozhodnout samostatné nájezdy. "V prvním kole, kdy soupeř s nájezdy začínal, se nepodařilo výborně chytající brankáře překonat. Ve druhém kole se naopak oba střelci našli a přišlo na řadu rozhodující třetí kolo. V tom nás podržel náš brankář, který dokázal nájezd soupeře zmařit a vše záviselo na našem hráči, který ale na nic nečekal a do náhle smrti nás neposlal. Kluci se tak mohli po náročném utkání radovat z postupu do finálového utkání, ve kterém na nás již čekali kluci z krajského města," přibližuje Reichl souboj florbalových žáků.

"Po náročném dni Písečtí vstoupili do čtvrtého. "Na hráčích už byla znát únava po celém dni a o vedení jsme se po celou dobu přetahovali. Do první třetiny jsme vstoupili výborně a hned v šesté minutě jsme vedli o tři branky. To bylo ale po dlouhou dobu vše, co jsme během celého zápasu dokázali vstřelit." Naopak soupeř postupně snižoval vedení až do konce druhé třetiny, kdy převzal otěže zápasu a vytvořil si dvoubrankovou rezervu. "Do třetí třetiny jsme chtěli vložit vše, co v nás zbylo a opět jsme byli svědky dvou rychlých branek, které srovnaly stav utkání. Tři minuty před koncem přišla z naší strany individuální chyba, kterou dokázal soupeř tvrdě potrestat a my jsme museli začít opět dotahovat. Následný tlak z naší strany vyústil dvě minuty před koncem k přísnému dvouminutovému vyloučení. To nás ale nezastavilo a v tvrdém dobývání jsme pokračovali. Bohužel jsme se k vyrovnání nedostali a museli jsme tak zkousnout těžkou prohru, konstatuje Reichl, který k celému programu doplnil: "Byl to náročný den plný nervů, zvratů a hlavně zážitků. Samozřejmě nás mrzí finálová prohra, ale kluci nechali ve všech čtyřech zápasech své maximum a určitě se nemusí za svůj výkon stydět. Velkou pochvalu si zaslouží i spousta mladších žáků, kteří celou sezonu poctivě našich pár starších žáků doplňovali. Díky patří i rodičům. Jejich podpora nás hnala ještě více vpřed. Za mě hodnotím celkovou sezonu starších žáků pozitivně a věřte, že se poctivě připravíme na další sezonu tak, abychom byli opět rovnocennými soupeři."

Výsledky: Písek - FK Slovan J. Hradec 4:5 sn, - FBC DOŠWICH Milevsko 4:0, -FbC Strakonice 6:5 sn, - FBC Štíři Č. Budějovice Zelení 5:6.