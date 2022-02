Body Písku: Svoboda M. 25, Svoboda J. 16, Šlechta 15, Sýkora 13, Šurý 3, Mikolášek a Mach 2, Špičák, Chvála, Primak, Šimonek.

V neděli večer začínala nadstavba o 1. - 6. místo. Na písecké Sršně hned v prvním kole čekal šlágr na půdě druhých Svitav. Loňský účastník Kooperativa NBL s přehledem vyhrál skupinu Východ a pro Sršně byl duel klíčový vzhledem k pronásledování domácích v tabulce a získání výhody domácího prostředí v případném semifinále.

"Bohužel pro nás se utkání rozjelo nejhorším možným způsobem a náš tým zapomněl obranu někde na cestě. I přes veškerá upozornění jsme zapomněli na největší hrozbu domácích, střelce s reperezentačními zkušenostmi Pavla Slezáka. Ten sám v první čtvrtině, kdy se hrál "totální basketbal" bez obran, nastřílel těžko uvěřitelných šestnáct bodů. I tak ovšem byl náš tým díky svému útoku na dostřel 32:27. Bohužel, skvěle hrající domácí získali velké sebevědomí a ve druhé desetiminutovce se mohli spolehnout na svojí obrovskou zbraň v podání Jakuba Jokla, jenž si po třetím faulu Martina Svobody mohl ve vymezeném území dělat doslova, co chtěl. Výsledkem tak bylo třináctibodové vedení na straně domácích po dvaceti minutách. Po přestávce sice Sršni nastoupili se zcela jinou energií, ale v tuto chvíli Tuři trefili několik těžkých střel se zvukem klaksonu čtyřiadvaceti vteřin na útok a získali více než dvacetibodové vedení. To sice Sršni ještě stáhli na čtrnáct bodů a přinutili domácí k time outu, nicméně Sršni jednoduše neměli svůj den, domácí naprosto zaslouženě zvítězili 100:76 a tímto výsledkem tak téměř potvrdili druhé místo v tabulce," shrnul utkání písecký trenér Jan Čech.

"Do Svitav jsme odjížděli s velkým odhodláním uspět a v týdnu jsme udělali obrovský kus práce. Bohužel, veškerou naší energii nám hned v začátku utkání sebrala dvojice Slezák - Jokl, která ukázala, že jejich kvalita je někde úplně jinde než v první lize. K tomu se postupně přidávali i další hráči a i přesto, že Sršňům nemohu vytknout nasazení, byli jsme prostě všude o centimetr pozdě a v určitých chvílích se nám i lepila smůla na paty. Musím sportovně přiznat, že Tuři byli v tomto utkání lepším týmem a naprosto po zásluze vyhráli. Na stranu druhou při pohledu na ročníky narození našich hráčů je až obdivuhodné, jakým týmům dokážeme vzdorovat a věřím, že jsme v takovémto utkání nasbírali obrovskou porci zkušenností a ještě jsme proti Turům neřekli poslední slovo," doplnil ještě k utkání trenér Čech a pokračoval: "Druhé místo po nadstavbě už je zřejmě ztraceno, my se tak musíme soustředit na uhlídání třetí příčky a hned v pátek být připraveni na nebezpečný Nový Jičín, který dorazí do Sršního hnízda tentokrát v pátek 18. února od 19 hodin."